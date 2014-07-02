KM 150/500 R D
La balayeuse autoportée KM 150/500 R D balaie tout, depuis la poussière fine jusqu’aux gros déchets. Cette balayeuse conçue pour l’industrie est équipée d’un moteur diesel.
La KM 150/500 R D est une balayeuse aspirante autoportée à moteur Diesel pour le nettoyage de grandes surfaces extérieures. Elle offre un rendement surfacique allant jusqu’à 21000 m²/h. La maintenance de la machine est limitée. Le vidage du bac à déchets est facilité par le système de relevage hydraulique. Le balai principal est réglable. Le décolmatage du filtre est automatique pour une aspiration optimale. La KM 150/500 R D permet de débarrasser des surfaces industrielles de tous types de déchets (poussières, etc.)
Caractéristiques et avantages
Système de filtration performantSurface filtrante de 7 m² Nettoyage efficace grâce à un double grattoir sur le filtre. Pour un balayage sans poussières
Siège confortableToutes les commandes sont clairement disposées et faciles d'accès. Affichages en mode plein écran. En option, cabine avec chauffage ou climatisation.
Grande facilité d'utilisation, de maintenance et d'entretienUne technologie très simple avec des composants éprouvés : entraînement entièrement hydraulique, électrique plutôt qu'électronique. Accès au moteur rapide pour une maintenance simplifiée Remplacement sans outil du balai principal et du filtre plissé plat
Moteurs diesel conformes à la norme industrielle.
- Intervalle entre chaque séance de nettoyage plus long
- Motorisation puissante
Châssis métal à quatre roues en option
- Améliore la traction sur les surfaces glissantes et inégales.
- Grand confort de conduite et sécurité renforcée.
- Idéal pour nettoyer les surfaces sensibles
Vidage en hauteur hydraulique
- Vidage aisé et sécurisé des déchets
- Système de décharge jusqu'à 1,52 m.
Balayage par poussée
- Excellent pour le nettoyage de poussières fines et grossières
- Faible dispersion de poussières.
Une gamme complète d'accessoires et de kits de fixation
- S'adapte à tous les besoins de nettoyage
- Des caractéristiques convaincantes (exemple : cabine tout confort, système de climatisation, chauffage)
- Deuxième et troisième brosses latérales disponibles sur demande
Entraînement entièrement hydraulique
- Peu d'entretien
- Pas d'usure
- Durable
Filtre cyclone
- Longue durée de vie du moteur du filtre
- Intervalles d'entretien prolongés
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Diesel
|Avancement par traction
|Moteur à quatre temps
|Constructeur du moteur
|Yanmar
|Entraînement – puissance (kW)
|18,6
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|18000
|Largeur de travail (mm)
|1200
|Largeur de travail avec un balai latéral (mm)
|1500
|Largeur de travail avec deux balais latéraux (mm)
|1800
|Bac à déchets (l)
|500
|Franchissement de déclivités (%)
|18
|Vitesse de travail (km/h)
|12
|Surface filtrante (m²)
|7
|Poids (avec accessoires) (kg)
|1440
|Poids, en état de marche (kg)
|1440
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|2442 x 1570 x 1640
Inclus dans la livraison
- Roues, sur pneus
Équipement
- Décolmatage manuel du filtre
- Balai principal réglable
- Direction assistée
- Régulation du courant d’aspiration
- Balayage par poussée
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Vidage hydr. en hauteur
- Utilisation en extérieur
- Compteur horaire de fonctionnement
- Fonction balayage, débrayable
- Balai latéral à sortie automatique
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour l'industrie (fonderie, cimenterie), la logistique et les entrepôts, les parkings et places de stationnement, la construction et les ports et aéroports