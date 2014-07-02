KM 150/500 R D

La balayeuse autoportée KM 150/500 R D balaie tout, depuis la poussière fine jusqu’aux gros déchets. Cette balayeuse conçue pour l’industrie est équipée d’un moteur diesel.

La KM 150/500 R D est une balayeuse aspirante autoportée à moteur Diesel pour le nettoyage de grandes surfaces extérieures. Elle offre un rendement surfacique allant jusqu’à 21000 m²/h. La maintenance de la machine est limitée. Le vidage du bac à déchets est facilité par le système de relevage hydraulique. Le balai principal est réglable. Le décolmatage du filtre est automatique pour une aspiration optimale. La KM 150/500 R D permet de débarrasser des surfaces industrielles de tous types de déchets (poussières, etc.)

Caractéristiques et avantages
Balayeuse aspirante KM 150/500 R D: Système de filtration performant
Système de filtration performant
Surface filtrante de 7 m² Nettoyage efficace grâce à un double grattoir sur le filtre. Pour un balayage sans poussières
Balayeuse aspirante KM 150/500 R D: Siège confortable
Siège confortable
Toutes les commandes sont clairement disposées et faciles d'accès. Affichages en mode plein écran. En option, cabine avec chauffage ou climatisation.
Balayeuse aspirante KM 150/500 R D: Grande facilité d'utilisation, de maintenance et d'entretien
Grande facilité d'utilisation, de maintenance et d'entretien
Une technologie très simple avec des composants éprouvés : entraînement entièrement hydraulique, électrique plutôt qu'électronique. Accès au moteur rapide pour une maintenance simplifiée Remplacement sans outil du balai principal et du filtre plissé plat
Moteurs diesel conformes à la norme industrielle.
  • Intervalle entre chaque séance de nettoyage plus long
  • Motorisation puissante
Châssis métal à quatre roues en option
  • Améliore la traction sur les surfaces glissantes et inégales.
  • Grand confort de conduite et sécurité renforcée.
  • Idéal pour nettoyer les surfaces sensibles
Vidage en hauteur hydraulique
  • Vidage aisé et sécurisé des déchets
  • Système de décharge jusqu'à 1,52 m.
Balayage par poussée
  • Excellent pour le nettoyage de poussières fines et grossières
  • Faible dispersion de poussières.
Une gamme complète d'accessoires et de kits de fixation
  • S'adapte à tous les besoins de nettoyage
  • Des caractéristiques convaincantes (exemple : cabine tout confort, système de climatisation, chauffage)
  • Deuxième et troisième brosses latérales disponibles sur demande
Entraînement entièrement hydraulique
  • Peu d'entretien
  • Pas d'usure
  • Durable
Filtre cyclone
  • Longue durée de vie du moteur du filtre
  • Intervalles d'entretien prolongés
Spécifications

Données techniques

Type d'entraînement Diesel
Avancement par traction Moteur à quatre temps
Constructeur du moteur Yanmar
Entraînement – puissance (kW) 18,6
Rendement surfacique max. (m²/h) 18000
Largeur de travail (mm) 1200
Largeur de travail avec un balai latéral (mm) 1500
Largeur de travail avec deux balais latéraux (mm) 1800
Bac à déchets (l) 500
Franchissement de déclivités (%) 18
Vitesse de travail (km/h) 12
Surface filtrante (m²) 7
Poids (avec accessoires) (kg) 1440
Poids, en état de marche (kg) 1440
Dimensions (L × l × H) (mm) 2442 x 1570 x 1640

Inclus dans la livraison

  • Roues, sur pneus

Équipement

  • Décolmatage manuel du filtre
  • Balai principal réglable
  • Direction assistée
  • Régulation du courant d’aspiration
  • Balayage par poussée
  • Traction marche avant
  • Traction marche arrière
  • Aspiration
  • Vidage hydr. en hauteur
  • Utilisation en extérieur
  • Compteur horaire de fonctionnement
  • Fonction balayage, débrayable
  • Balai latéral à sortie automatique
Balayeuse aspirante KM 150/500 R D
Balayeuse aspirante KM 150/500 R D
Balayeuse aspirante KM 150/500 R D
Videos
Domaines d'utilisation
  • Pour l'industrie (fonderie, cimenterie), la logistique et les entrepôts, les parkings et places de stationnement, la construction et les ports et aéroports
Accessoires