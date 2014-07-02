La KM 150/500 R D est une balayeuse aspirante autoportée à moteur Diesel pour le nettoyage de grandes surfaces extérieures. Elle offre un rendement surfacique allant jusqu’à 21000 m²/h. La maintenance de la machine est limitée. Le vidage du bac à déchets est facilité par le système de relevage hydraulique. Le balai principal est réglable. Le décolmatage du filtre est automatique pour une aspiration optimale. La KM 150/500 R D permet de débarrasser des surfaces industrielles de tous types de déchets (poussières, etc.)