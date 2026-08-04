KM 150/500 R LPG
La balayeuse autoportée industrielle KM 150/500 R Lpg est équipée de commandes entièrement hydrauliques. Elle dispose d'une direction arrière avec trois roues directrices. Pour les applications soutenues dans les usines de matériaux de construction, les usines métallurgiques, les fonderies ou autres industries générant de grandes quantités de poussières.
Robuste et entièrement hydraulique, la balayeuse industrielle KM 150/500 R LPG fonctionne au GPL. Elle se distingue en intérieur comme en extérieur dans des applications extrêmes. Que ce soit dans les usines de matériaux de construction, la métallurgie, les fonderies et autres industries lourdes. Le balayage par poussée permet une collecte parfaite des poussières fines et grossières. Le balai principal s'adapte automatiquement aux irrégularités du sol et l'usure du balai est ainsi réduite au minimum. Il peut être remplacé rapidement et sans outil. La cuve à déchets se ferme automatiquement pendant le transport. Deux filtres plissés plats installés à l'horizontale assurent une filtration optimale, même dans des environnements très poussiéreux. Le décolmatage du filtre s'effectue par simple pression sur un bouton. Aisément accessible, le filtre se remplace facilement sans outil. Le moteur est tout aussi facile d'accès. Un préfiltre cyclone purifie l'air avant même qu'il ne pénètre dans le filtre moteur, augmentant ainsi considérablement sa durée de vie. Grâce au concept EASY Operation, les fonctions de base peuvent être commandées en toute simplicité à l'aide d'un bouton de commande unique.
Caractéristiques et avantages
Système de filtration performant
- Surface filtrante de 7 m²
- Nettoyage efficace grâce à un double grattoir sur le filtre.
- Pour un balayage sans poussières
Siège confortable
- Toutes les commandes sont clairement disposées et faciles d'accès.
- Affichages en mode plein écran.
- En option : cabine avec chauffage ou air conditionné
Grande facilité d'utilisation, de maintenance et d'entretien
- Une technologie très simple avec des composants éprouvés : entraînement entièrement hydraulique, électrique plutôt qu'électronique.
- Accès au moteur rapide pour une maintenance simplifiée
- Remplacement sans outil du balai principal et du filtre plissé plat
Version Classic avec moteur diesel
- Pilotage facile par levier.
- Grand filtre à poches avec une surface filtrante de 10,5 m².
- Entraînement hydraulique sur roue directrice arrière
Fonctionnement LPG
- Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Faibles émissions de CO₂
- Bouteille LPG facile à remplacer
Double déflecteur
- Nettoyage efficace du filtre
- Simple à utiliser à l'aide d'un bouton
Balayage par poussée
- Excellent pour le nettoyage de poussières fines et grossières
- Faible dispersion de poussières.
Une gamme complète d'accessoires et de kits de fixation
- S'adapte à tous les besoins de nettoyage
- Équipement complet (par ex. cabine tout confort, climatisation, chauffage).
- Avec un 2ème et un 3ème balai latéral, sur demande.
Entraînement entièrement hydraulique
- Peu d'entretien
- Pas d'usure
- Durable
Filtre cyclone
- Longue durée de vie du moteur du filtre
- Intervalles d'entretien prolongés
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|GPL (gaz de pétrole liquéfié)
|Avancement par traction
|Moteur à quatre temps
|Constructeur du moteur
|Kubota
|Entraînement – puissance (kW)
|22
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|18000
|Largeur de travail (mm)
|1200
|Largeur de travail avec un balai latéral (mm)
|1500
|Largeur de travail avec deux balais latéraux (mm)
|1800
|Bac à déchets (l)
|500
|Franchissement de déclivités (%)
|18
|Vitesse de travail (km/h)
|12
|Surface filtrante (m²)
|7
|Poids (avec accessoires) (kg)
|1317
|Poids, en état de marche (kg)
|1317
|Poids avec emballage (kg)
|1317
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|2540 x 1720 x 1640
Inclus dans la livraison
- Roues, sur pneus
Équipement
- Décolmatage manuel du filtre
- Balai principal réglable
- Direction assistée
- Régulation du courant d’aspiration
- Balayage par poussée
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Vidage hydr. en hauteur
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
- Compteur horaire de fonctionnement
- Fonction balayage, débrayable
- Balai latéral à sortie automatique
Domaines d'utilisation
- Pour l'industrie (fonderie, cimenterie), la logistique et les entrepôts, les parkings et places de stationnement, la construction et les ports et aéroports