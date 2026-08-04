Robuste et entièrement hydraulique, la balayeuse industrielle KM 150/500 R LPG fonctionne au GPL. Elle se distingue en intérieur comme en extérieur dans des applications extrêmes. Que ce soit dans les usines de matériaux de construction, la métallurgie, les fonderies et autres industries lourdes. Le balayage par poussée permet une collecte parfaite des poussières fines et grossières. Le balai principal s'adapte automatiquement aux irrégularités du sol et l'usure du balai est ainsi réduite au minimum. Il peut être remplacé rapidement et sans outil. La cuve à déchets se ferme automatiquement pendant le transport. Deux filtres plissés plats installés à l'horizontale assurent une filtration optimale, même dans des environnements très poussiéreux. Le décolmatage du filtre s'effectue par simple pression sur un bouton. Aisément accessible, le filtre se remplace facilement sans outil. Le moteur est tout aussi facile d'accès. Un préfiltre cyclone purifie l'air avant même qu'il ne pénètre dans le filtre moteur, augmentant ainsi considérablement sa durée de vie. Grâce au concept EASY Operation, les fonctions de base peuvent être commandées en toute simplicité à l'aide d'un bouton de commande unique.