Moteur diesel économique, rendement surfacique exceptionnel, conception très robuste : la balayeuse autoportée industrielle KM 170/600 R D Classic a été conçue pour les nettoyages les plus exigeants dans les secteurs produisant d'importantes quantités de poussières. Ses univers de prédilection ? Les usines de matériaux de construction, industries métallurgiques ou fonderies. Le balayage par poussèe amène de façon optimale poussières fines et gros déchets dans la cuve à déchets. Le balai principal s'ajuste automatiquement à d'éventuelles irrégularités du sol offrant ainsi d'excellents résultats de balayage en toutes circonstances. L'association d'un système de filtre à poches performant et du décolmatage automatique du filtre garantit une performance de balayage constante. Sont disponibles en option un système de filtre plissé plat et un système avec filtre rond éprouvé. En outre, la balayeuse industrielle autoportée KM 170/600 R D Classic dispose d'une prise en main simplifiée. Utilisation intuitive grâce aux leviers de commande, opérations d'entretien aisées comme le remplacement du balai principal et vidage en hauteur de la cuve à déchets.