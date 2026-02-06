KM 170/600 R D Classic
Balayeuse industrielle entièrement hydraulique, avec motorisation diesel. La KM 170/600 R D Classic dispose de 2 roues arrières motrices et directrices pour une grande manoeuvrabilité. Pour les applications exigeantes dans l'industrie lourde, les fonderies, la métallurgie et plus généralement dans tous les secteurs produisant de grandes quantités de poussières fines ou gros déchets.
Moteur diesel économique, rendement surfacique exceptionnel, conception très robuste : la balayeuse autoportée industrielle KM 170/600 R D Classic a été conçue pour les nettoyages les plus exigeants dans les secteurs produisant d'importantes quantités de poussières. Ses univers de prédilection ? Les usines de matériaux de construction, industries métallurgiques ou fonderies. Le balayage par poussèe amène de façon optimale poussières fines et gros déchets dans la cuve à déchets. Le balai principal s'ajuste automatiquement à d'éventuelles irrégularités du sol offrant ainsi d'excellents résultats de balayage en toutes circonstances. L'association d'un système de filtre à poches performant et du décolmatage automatique du filtre garantit une performance de balayage constante. Sont disponibles en option un système de filtre plissé plat et un système avec filtre rond éprouvé. En outre, la balayeuse industrielle autoportée KM 170/600 R D Classic dispose d'une prise en main simplifiée. Utilisation intuitive grâce aux leviers de commande, opérations d'entretien aisées comme le remplacement du balai principal et vidage en hauteur de la cuve à déchets.
Caractéristiques et avantages
Système à filtre à poches performant
- Réduction efficace des émissions de poussières pendant le balayage.
- Également disponible avec un système avec filtre plissé plat ou avec filtre rond en option.
- Décolmatage extrêmement efficace pour une longue durée de vie.
Grande facilité d'utilisation, de maintenance et d'entretien
- Utilisation intuitive à l'aide de leviers.
- Remplacement facile et sans outils du balai principal et du filtre.
- Accès aisé à tous les composants clés.
Décolmatage automatique du filtre
- Le décolmatage régulier prolonge la durée de vie du filtre.
- Reduction des émissions de poussières, même dans des conditions extrêmes.
- Fonctionnement fiable avec tous les systèmes de filtration disponibles.
Une gamme complète d'accessoires et de kits de fixation
- S'adapte à tous les besoins de nettoyage
- Équipement complet (par ex. cabine tout confort, climatisation, chauffage).
- En option : éclairage de travail, système de pulvérisation d'eau ou 2ème balai latéral.
Conception robuste de la machine pour un travail en toute sécurité
- Pour des applications dans des conditions extérieures extrêmes
- Durée de vie élevée des composants et de la machine.
- Le gyrophare de série améliore la sécurité de l'opérateur et de l'environnement de travail.
Balayage par poussée
- Excellents résultats de balayage, même en présence de poussières fines.
- Ramassage sans effort des salissures grossières.
- Faible dégagement de poussières.
Châssis monté sur quatre roues
- Améliore la traction sur les surfaces glissantes et inégales.
- Grand confort de conduite et sécurité renforcée.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Diesel
|Avancement par traction
|Moteur à quatre temps
|Constructeur du moteur
|Kubota
|Entraînement – puissance (kW)
|18,5
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|23800
|Largeur de travail (mm)
|1350
|Largeur de travail avec un balai latéral (mm)
|1700
|Largeur de travail avec deux balais latéraux (mm)
|2000
|Bac à déchets (l)
|600
|Franchissement de déclivités (%)
|18
|Vitesse de travail (km/h)
|14
|Surface filtrante (m²)
|13
|Poids (avec accessoires) (kg)
|1698
|Poids, en état de marche (kg)
|1695
|Poids avec emballage (kg)
|1698
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|2742 x 1904 x 2213
Inclus dans la livraison
- Filtre à poches
- Roues, sur pneus
Équipement
- Décolmatage manuel du filtre
- Décolmatage automatique du filtre
- Balai principal réglable
- Balai principal flottant
- Direction assistée
- Régulation du courant d’aspiration
- Balayage par poussée
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Vidage hydr. en hauteur
- Utilisation en extérieur
- Compteur horaire de fonctionnement
- Fonction balayage, débrayable
- Balai latéral à sortie automatique
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour les interventions dans les fonderies, usines métallurgiques et sidérurgiques ainsi que dans l'industrie lourde.
- Idéale pour la construction et le secteur des matières premières ainsi que sur les chantiers.
- Pour les applications dans l'industrie métallurgique et sur les sites de production.
- Adaptée aux applications dans les entrepôts extérieurs et sur les aires de chargement.