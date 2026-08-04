Chariot de nettoyage Classic III pour l’hôtellerie
Un support pour sacs poubelle de 120 l relevable fait partie de l'équipement de base du chariot Hotel Classic III pour 10 à 12 chambres. Chariot d'hôtel avec 3 compartiments en bois et 4 grandes roues.
Le chariot Hotel Classic III est le choix économique parfait pour le nettoyage et l'approvisionnement de 10 à 12 chambres d'hôtel. Très facile à utiliser en position debout pour ménager le dos, il réunit toutes les conditions nécessaires grâce à 3 compartiments en bois pour les ustensiles de nettoyage et autres produits ainsi qu'à un support pour sacs poubelle relevable d'une capacité de 120 litres. Constitué de matériaux haut de gamme et inoxydables, ce chariot d'hôtel très robuste s'illustre également par une longue durée de vie. De plus, les surfaces lisses facilitent son nettoyage. Grâce à 4 roues pivotantes de 125 millimètres, le chariot Hotel Classic III offre en outre un maniement très aisé, y compris dans les espaces exigus tels que les ascenseurs ou les couloirs.
Caractéristiques et avantages
Ergonomie optimaleUtilisation très simple et confortable pour le dos en position debout. Accès confortable aux sacs poubelle et aux ustensiles.
Haute qualitéMatériaux inoxydables haut de gamme et format très robuste.
Nettoyage hygiénique du chariotSurfaces lisses facilitant le nettoyage du chariot au besoin.
Manœuvrabilité hors pair
- Les quatre roues pivotantes permettent une excellente maniabilité dans un espace restreint.
Excellent équipement
- Avec support pour sacs poubelle de 120 litres et 3 compartiments en bois.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|STANDARD / CLASSIC
|Capacité de collecte de déchets (l)
|120
|Matériau
|Acier, peint / PP
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoire (kg)
|28,9
|Poids de l'emballage (kg)
|31,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1070 x 530 x 1280
|Dimensions (emballé) (mm)
|1070 x 530 x 1280