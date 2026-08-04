Nickita Tec 2 x 25 l

Chariot avec timon en plastique, châssis et presse Tec de couleur, 2 seaux avec anse bleu/rouge et roues ø 80 mm avec pare-chocs.

Chariot lavage double avec presse professionnelle à mâchoires. Idéal pour le nettoyage des milieux moyens et grands où il est nécessaire de rincer la frange.

Caractéristiques et avantages
Format ergonomique
  • Ergonomique : la presse d’essorage est positionnée plus haut que sur les autres presses disponibles et assure une utilisation moins fatigante pour le dos
Confort d'utilisation
  • Pratique : léger et compact pour faciliter la manipulation manuelle lors des travaux de nettoyage
Léger et robuste
  • Châssis de base monobloc pour un faible poids et une robustesse maximale.
Spécifications

Données techniques

Matériau PP
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids sans accessoire (kg) 6,2
Poids de l'emballage (kg) 7,7
Dimensions (L × l × H) (mm) 745 x 380 x 870
Dimensions (emballé) (mm) 745 x 380 x 870
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide
Accessoires