Nickita Tec 2 x 25 l
Chariot avec timon en plastique, châssis et presse Tec de couleur, 2 seaux avec anse bleu/rouge et roues ø 80 mm avec pare-chocs.
Chariot lavage double avec presse professionnelle à mâchoires. Idéal pour le nettoyage des milieux moyens et grands où il est nécessaire de rincer la frange.
Caractéristiques et avantages
Format ergonomique
- Ergonomique : la presse d’essorage est positionnée plus haut que sur les autres presses disponibles et assure une utilisation moins fatigante pour le dos
Confort d'utilisation
- Pratique : léger et compact pour faciliter la manipulation manuelle lors des travaux de nettoyage
Léger et robuste
- Châssis de base monobloc pour un faible poids et une robustesse maximale.
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|PP
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoire (kg)
|6,2
|Poids de l'emballage (kg)
|7,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|745 x 380 x 870
|Dimensions (emballé) (mm)
|745 x 380 x 870
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide