Le chariot FM Expert 100/ M s'illustre par sa conception ouverte et spacieuse. Il offre la possibilité de nettoyer manuellement par l'utilisation de la méthode de nettoyage par pré-imprégnation ou mécaniquement à l'aide de machines spécialisées. Ce chariot dispose de suffisamment de place pour intégrer aisément l'autolaveuse compacte BR 30/1 Bp ou l'aspirateur T 9/1 Bp. Le module d'élimination des déchets se règle en hauteur et peut accueillir des sacs poubelle de différentes tailles. 4 seaux de 6 litres permettent de ranger en toute sécurité les ustensiles de nettoyage et de les séparer en fonction de leur utilisation. Un tiroir de 16 litres amovible est prévu pour emporter des équipements supplémentaires. Les raccords FlexoLink inclus permettent le transport de différents types de balais, de pinces ou d'autres équipements. Ils sont positionnables en plusieurs points sur les faces extérieures du FlexoMate. Le crochet permet le transport d'un panneau signalétique ou le nettoyeur de vitre WVP 10 Adv.