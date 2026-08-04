Le FM Expert 100/ W est un grand chariot de nettoyage ouvert pour une utilisation dans le cadre de tâches de nettoyage d'envergure. Il dispose d'un système à double seau avec une presse d'essorage universelle. Ce système de nettoyage manuel peut également être remplacé par une machine. Le module d'élimination des déchets se règle en hauteur et convient pour des sacs poubelle de différentes tailles. Les ustensiles de nettoyage se rangent dans 4 bacs de 6 litres qui peuvent être séparés selon les différentes utilisations. De plus, un tiroir de 16 litres amovible et pouvant être positionné selon les besoins offre un espace de stockage généreux pour emporter d'autres équipements. Les raccords Toolflex inclus permettent le transport de différents types de balais, de pinces ou d'autres équipements. Un crochet est prévu pour fixer un panneau signalétique ou le nettoyeur de vitre WVP 10 Adv. Les raccords Toolflex et le crochet sont positionnables en plusieurs points sur les faces extérieures du FlexoMate.