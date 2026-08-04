FM Expert 100/ W
Grand chariot de nettoyage, le FM Expert 100/ W est doté d'un système de nettoyage à double seau avec presse. La meilleure solution pour les tâches de nettoyage d'envergures et exigeantes.
Le FM Expert 100/ W est un grand chariot de nettoyage ouvert pour une utilisation dans le cadre de tâches de nettoyage d'envergure. Il dispose d'un système à double seau avec une presse d'essorage universelle. Ce système de nettoyage manuel peut également être remplacé par une machine. Le module d'élimination des déchets se règle en hauteur et convient pour des sacs poubelle de différentes tailles. Les ustensiles de nettoyage se rangent dans 4 bacs de 6 litres qui peuvent être séparés selon les différentes utilisations. De plus, un tiroir de 16 litres amovible et pouvant être positionné selon les besoins offre un espace de stockage généreux pour emporter d'autres équipements. Les raccords Toolflex inclus permettent le transport de différents types de balais, de pinces ou d'autres équipements. Un crochet est prévu pour fixer un panneau signalétique ou le nettoyeur de vitre WVP 10 Adv. Les raccords Toolflex et le crochet sont positionnables en plusieurs points sur les faces extérieures du FlexoMate.
Caractéristiques et avantages
Module d'élimination des déchets réglable avec angle ajustable jusqu'à 30° pour adapter la hauteur afin de faciliter la vidange
Le tiroir amovible de 16 l est réglable en hauteur et accessible des deux côtés
Raccords Toolflex sur les faces extérieures pour fixer le matériel de nettoyage
Spécifications
Données techniques
|Programme
|STANDARD
|Couleur
|Anthracite
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoire (kg)
|28,5
|Poids de l'emballage (kg)
|32,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1518 x 653 x 1020
|Dimensions (emballé) (mm)
|1100 x 600 x 750
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