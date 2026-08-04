Compact et ouvert, le chariot de nettoyage FM Expert 50/ P est particulièrement adapté à la méthode de nettoyage par pré-imprégnation. Le module d'élimination se règle en hauteur et peut accueillir des sacs poubelle de différentes tailles. Les ustensiles de nettoyage se rangent dans 4 bacs de 6 litres qui peuvent être séparés selon les différentes utilisations. D'autres équipements trouvent leur place dans un tiroir amovible de 16 litres et pouvant être positionné selon les besoins. Ce système complet limite considérablement les trajets inutiles. Les raccords Toolflex inclus permettent le transport de différents types de balais, de pinces ou d'autres équipements. Le FlexoLink XL est prévu pour transporter un panneau signalétique ou le nettoyeur de vitre WVP 10 Adv. Les raccords Toolflex et le crochet sont positionnables en plusieurs points sur les faces extérieures du FlexoMate. Pour le stockage, les bacs de pré-imprégnation suspendus et les plateaux se retirent facilement.