FM ExpertPro 100/ P
Grand chariot de nettoyage, le FM ExpertPro 100/ P est équipé pour la méthode de nettoyage par pré-imprégnation. Module fermé pour l'élimination des déchets avec suffisamment de place pour les outils de nettoyage et le stockage.
Le chariot FM ExpertPro 100/ P est particulièrement adapté pour l'utilisation dans les zones particulièrement sensibles sur le plan de l'hygiène grâce à sa structure fermée mais également par l'utilisation de la méthode de nettoyage par pré-imprégnation. Le module d'élimination des déchets intégré peut être équipé de sacs poubelle de différentes tailles et s'ouvre à l'aide d'une pédale. Les 4 bacs de 6 litres permettent de ranger les équipements et de les trier selon leur utilisation. Il dispose également de 2 tiroirs supplémentaires d'une capacité respective de 16 et de 32 litres pour plus d'espace de stockage. Ces derniers peuvent être positionnés selon les besoins pour transporter des ustensiles de nettoyage supplémentaires. Il est également possible de transporter des machines comme le balai électrique EB 30/1 Bp Li-Ion en les fixant sur les faces extérieures du FlexoMate grâce aux raccords FlexoLink inclus. Le raccord FlexoLink XL sert au transport d'un panneau signalétique ou du nettoyeur de vitre WVP 10 Adv. Les portes et parois latérales sont personnalisables à l'aide d'autocollants. Deux freins sécurisent le chariot, même sur les sols en pente. La poignée FlexoGrip ergonomique réduit la sollicitation des bras et des épaules de l'utilisateur lorsqu'il pousse. Les portes Push-to-open peuvent être configurées individuellement pour les droitiers et les gauchers.
Caractéristiques et avantages
FlexoGrip : réglable en hauteur pour améliorer l'ergonomie, soulage les épaules et les poignets
Pédale pour une ouverture rapide et facile du couvercle du module d'élimination des déchets
Entièrement fermé, il est optimal pour le nettoyage dans les zones sensibles sur le plan de l'hygiène
Des freins placés sur 2 des roues sécurisent le chariot, même dans les pentes
Raccords Toolflex sur les faces extérieures pour fixer le matériel de nettoyage
Une large base offre beaucoup de place pour un volume de stockage particulièrement important
Le système Push-to-open garantit une utilisation intuitive et facile des portes
Spécifications
Données techniques
|Programme
|ADVANCED
|Couleur
|Anthracite
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoire (kg)
|42
|Poids de l'emballage (kg)
|48
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1564 x 563 x 1229
|Dimensions (emballé) (mm)
|1100 x 600 x 780
Équipement
- Chariot fermé avec portes
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