Le grand chariot de nettoyage FM ExpertPro 100/ W est équipé d'un système à double seau et d'une presse d'essorage, optimal pour un nettoyage économique. Le module d'élimination des déchets est facile d'accès, réglable en hauteur et peut accueillir des sacs poubelle de différentes tailles. Le plateau du support pour sacs poubelle se démonte aisément et le support pour sacs poubelle peut être plié pour gagner de la place dans le local de stockage. À l'aide de 4 bacs de 6 litres, d'autres équipements peuvent être rangés et triés selon le code couleurs correspondant à leur utilisation. Un tiroir amovible supplémentaire de 16 litres peut être positionné selon les besoins pour transporter des ustensiles de nettoyage supplémentaires. Les raccords Toolflex inclus permettent le transport de différents types de balais, de pinces ou d'autres équipements. Un crochet est prévu pour fixer un panneau signalétique ou le nettoyeur de vitre WVP 10 Adv. Les raccords Toolflex et le crochet se fixent en plusieurs points sur les faces extérieures du FlexoMate. Des freins puissants sur 2 des roues permettent de stationner le chariot même sur les sols en pente. Les portes et les parois latérales peuvent être personnalisées à l'aide d'autocollants et les portes Push-to-open peuvent être configurées individuellement pour les droitiers et les gauchers.