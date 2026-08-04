FM ExpertPro 100/ W Tp
Le FM ExpertPro 100/ W Tp est le plus grand de nos chariots de nettoyage pour les tâches de nettoyage d'envergure. Système à double seau avec presse sur plateau repliable, gestion efficace des déchets et espace de rangement sécurisé.
Le FM ExpertPro 100/ W Tp est le plus grand et le plus haut de gamme Le plus haut de gamme des chariots de nettoyage FlexoMate. Il se distingue par sa structure fermée. Ce dernier offre suffisamment de place pour les composants essentiels à un nettoyage économique comme la méthode de nettoyage à double seau avec presse d'essorage (1 seau pour l'eau propre et 1 pour l'eau sale). Sans seaux, le plateau peut être relevé pour gagner en volume de stockage. Le module d'élimination des déchets intégré peut accueillir des sacs poubelle de différentes tailles et s'ouvre à l'aide d'une pédale. 4 seaux de 6 litres permettent de ranger les ustensiles de nettoyage et de les séparer selon leur utilisation. Un tiroir amovible de 16 litres et positionnable selon les besoins offre plus d'espace de stockage. Les raccords FlexoLink inclus permettent une intégration efficace d'autres équipements et se fixent en différents points sur les faces extérieures du FlexoMate. Le raccord FlexoLink XL sert au transport d'un panneau signalétique ou du nettoyeur de vitre WVP 10 Adv. Des freins puissants sur 2 des roues garantissent toujours un stationnement stable, même sur les sols en pente. La poignée FlexoGrip réglable pour plus d'ergonomie réduit la sollicitation des bras et des épaules. Les portes Push-to-open peuvent être configurées pour les droitiers et les gauchers.
Caractéristiques et avantages
FlexoGrip : réglable en hauteur pour améliorer l'ergonomie, soulage les épaules et les poignets
Pédale pour une ouverture rapide et facile du couvercle du module d'élimination des déchets
Entièrement fermé, il est optimal pour le nettoyage dans les zones sensibles sur le plan de l'hygiène
Des freins placés sur 2 des roues sécurisent le chariot, même dans les pentes
Raccords Toolflex sur les faces extérieures pour fixer le matériel de nettoyage
Une large base offre beaucoup de place pour un volume de stockage particulièrement important
Le système Push-to-open garantit une utilisation intuitive et facile des portes
Le plateau pliable permet de minimiser l'encombrement pour faciliter le stockage et le transport du chariot
Spécifications
Données techniques
|Programme
|STANDARD
|Couleur
|Anthracite
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoire (kg)
|46
|Poids de l'emballage (kg)
|51,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1831 x 650 x 1062
|Dimensions (emballé) (mm)
|1100 x 600 x 780
Équipement
- Chariot fermé avec portes
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