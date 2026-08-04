Le chariot compact FM ExpertPro 50/ P est particulièrement adapté pour l'utilisation dans les zones particulièrement sensibles sur le plan de l'hygiène grâce à sa structure fermée mais également par l'utilisation de la méthode de nettoyage par pré-imprégnation. Deux bacs de 6 litres permettent de ranger les équipements et de les séparer selon leur utilisation. Ce chariot dispose également d'un tiroir de 16 litres amovible et positionnable selon les besoins pour le transport d'ustensiles de nettoyage supplémentaires. Les raccords Toolflex inclus permettent le transport de différents types de balais, de pinces ou d'autres accessoires. Le crochet sert à transporter un panneau signalétique ou le nettoyeur de vitre WVP 10 Adv. Les raccords Toolflex et le crochet sont positionnables en plusieurs points sur les faces extérieures du FlexoMate. Deux des roues sont équipées de freins garantissant un stationnement sûr, même sur les sols en pente. La poignée FlexoGrip réglable en hauteur réduit la sollicitation des bras et des épaules de l'utilisateur lorsqu'il pousse le chariot. Les portes et les parois latérales peuvent être personnalisées à l'aide d'autocollants et les portes Push-to-open peuvent être configurées individuellement pour les droitiers et les gauchers.