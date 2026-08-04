FM ExpertPro 50/ S
Chariot de nettoyage de taille moyenne, le FM ExpertPro 50/ S est adapté à la méthode de nettoyage par pulvérisation avec cuve à déchets facile d'accès, module fermé pour ranger les appareils et les détergents.
Le chariot de nettoyage fermé de taille moyenne FM ExpertPro 50/ S s'illustre par son format compact et est idéal pour l'utilisation de la méthode de nettoyage par pulvérisation. Le module d'élimination des déchets est facile d'accès depuis l'extérieur. Il se règle en hauteur de manière et peut accueillir des sacs poubelle de différentes tailles. Deux bacs d'un volume de 6 litres chacun permettent le stockage d'ustensiles de nettoyage en les séparant selon la couleur correspondant à leur utilisation. Deux tiroirs de 16 litres amovibles et positionnables selon les besoins permettent d'emporter des équipements supplémentaires. Les raccords Toolflex inclus permettent le transport de balais, de pinces et d'autres ustensiles. Ils peuvent se fixer en plusieurs points sur les faces extérieures du FlexoMate. Le raccord FlexoLink XL sert à transporter un panneau signalétique ou le nettoyeur de vitre WVP 10 Adv. Des freins puissants sur 2 des roues sécurisent le chariot, même sur les sols en pente et permettent un stationnement stable. La poignée FlexoGrip réglable en hauteur pour plus d'ergonomie réduit la sollicitation des bras et des épaules de l'utilisateur lorsqu'il pousse le chariot. De plus, les portes Push-to-open peuvent être configurées spécialement pour les droitiers et les gauchers.
Caractéristiques et avantages
FlexoGrip : réglable en hauteur pour améliorer l'ergonomie, soulage les épaules et les poignets
Module d'élimination des déchets réglable avec angle ajustable jusqu'à 30° pour adapter la hauteur afin de faciliter la vidange
Entièrement fermé, il est optimal pour le nettoyage dans les zones sensibles sur le plan de l'hygiène
Des freins placés sur 2 des roues sécurisent le chariot, même dans les pentes
Raccords Toolflex sur les faces extérieures pour fixer le matériel de nettoyage
Grâce à son format compact, le chariot est très maniable et facile à ranger
Le système Push-to-open garantit une utilisation intuitive et facile des portes
Spécifications
Données techniques
|Programme
|ADVANCED / STANDARD
|Couleur
|Anthracite
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoire (kg)
|29
|Poids de l'emballage (kg)
|56,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1271 x 563 x 1061
|Dimensions (emballé) (mm)
|1200 x 800 x 860
Équipement
- Chariot fermé avec portes
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