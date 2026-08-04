Le chariot de nettoyage fermé de taille moyenne FM ExpertPro 50/ S s'illustre par son format compact et est idéal pour l'utilisation de la méthode de nettoyage par pulvérisation. Le module d'élimination des déchets est facile d'accès depuis l'extérieur. Il se règle en hauteur de manière et peut accueillir des sacs poubelle de différentes tailles. Deux bacs d'un volume de 6 litres chacun permettent le stockage d'ustensiles de nettoyage en les séparant selon la couleur correspondant à leur utilisation. Deux tiroirs de 16 litres amovibles et positionnables selon les besoins permettent d'emporter des équipements supplémentaires. Les raccords Toolflex inclus permettent le transport de balais, de pinces et d'autres ustensiles. Ils peuvent se fixer en plusieurs points sur les faces extérieures du FlexoMate. Le raccord FlexoLink XL sert à transporter un panneau signalétique ou le nettoyeur de vitre WVP 10 Adv. Des freins puissants sur 2 des roues sécurisent le chariot, même sur les sols en pente et permettent un stationnement stable. La poignée FlexoGrip réglable en hauteur pour plus d'ergonomie réduit la sollicitation des bras et des épaules de l'utilisateur lorsqu'il pousse le chariot. De plus, les portes Push-to-open peuvent être configurées spécialement pour les droitiers et les gauchers.