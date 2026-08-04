FM Swift 50/ P
Peu encombrant : le chariot FM Swift 50/ P est équipé d'un système de pré-imprégnation ainsi que d'un module d'élimination des déchets réglable en hauteur et rabattable, pour un gain de place maximal dans les espaces de stockage exigus.
Ce chariot de nettoyage compact et ouvert est particulièrement adapté à la méthode de nettoyage par pré-imprégnation. Le module d'élimination des déchets est réglable en hauteur sur plusieurs positions et peut accueillir des sacs poubelle de différentes tailles. Les deux bacs de 6 litres permettent de ranger les accessoires de nettoyage en toute sécurité et de les séparer selon leur utilisation (bleu pour les zones non critiques et rouge pour les zones à nettoyer aux exigences importantes en matière d'hygiène telles que les sanitaires et les toilettes). Les raccords FlexoLink inclus permettent le transport des différents types de balais, de pinces ou d'autres équipements. Un crochet est prévu pour fixer un panneau de signalisation ou le nettoyeur de vitres WVP 10 Adv. Les raccords Toolflex et le crochet peuvent être positionnés en différents points sur la face intérieure du chariot.
Caractéristiques et avantages
Module d'élimination des déchets réglable avec angle ajustable jusqu'à 30° pour adapter la hauteur afin de faciliter la vidange
Grâce à son format compact, le chariot est très maniable et facile à ranger
Raccords Toolflex sur les faces extérieures pour fixer le matériel de nettoyage
Spécifications
Données techniques
|Programme
|ADVANCED
|Couleur
|Anthracite
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoire (kg)
|14
|Poids de l'emballage (kg)
|16,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1004 x 563 x 1198
|Dimensions (emballé) (mm)
|796 x 584 x 371
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