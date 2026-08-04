Ce chariot de nettoyage compact et ouvert est particulièrement adapté à la méthode de nettoyage par pré-imprégnation. Le module d'élimination des déchets est réglable en hauteur sur plusieurs positions et peut accueillir des sacs poubelle de différentes tailles. Les deux bacs de 6 litres permettent de ranger les accessoires de nettoyage en toute sécurité et de les séparer selon leur utilisation (bleu pour les zones non critiques et rouge pour les zones à nettoyer aux exigences importantes en matière d'hygiène telles que les sanitaires et les toilettes). Les raccords FlexoLink inclus permettent le transport des différents types de balais, de pinces ou d'autres équipements. Un crochet est prévu pour fixer un panneau de signalisation ou le nettoyeur de vitres WVP 10 Adv. Les raccords Toolflex et le crochet peuvent être positionnés en différents points sur la face intérieure du chariot.