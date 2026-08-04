FM Swift 50/ W
Le chariot de nettoyage FM Swift 50/ W est pratique, compact et doté d'un système de double seau avec presse. Son support de sacs poubelle est réglable en hauteur et entièrement rabattable pour un stockage simplifié dans les espaces exigus.
Le chariot de nettoyage ouvert FM Swift 50/ W combine fonctionnalité et très faible encombrement. Il est idéal pour les petits espaces de stockage. Équipé d'un système à double seau et d'une presse d'essorage universelle, il est l'allié idéal pour les tâches de nettoyage exigeantes, y compris dans les espaces étroits. Le module d'élimination des déchets peut être réglé en hauteur sur plusieurs positions ou rabattu pour gagner de la place. Il est compatible avec des sacs poubelle de différentes tailles. Les deux bacs de 6 litres permettent de ranger les accessoires de nettoyage en les séparant selon leur utilité (bleu pour les zones non critiques et rouge pour les zones à nettoyer aux exigences importantes en matière d'hygiène telles que les sanitaires ou les toilettes). Il est également possible de remplacer un bac de 6 L pour transporter 2 à 4 détergents.
Caractéristiques et avantages
Design ergonomique facilitant l'utilisation
Design peu encombrant
Caractéristiques durables
Spécifications
Données techniques
|Programme
|STANDARD
|Couleur
|Anthracite
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoire (kg)
|18
|Poids de l'emballage (kg)
|19
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1004 x 653 x 1198
|Dimensions (emballé) (mm)
|796 x 584 x 403
Videos
Domaines d'utilisation
- Sols durs
Accessoires
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