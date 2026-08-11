Balais trapèze,Lamello Lampo, 40 cm

Balai trapèze Lamello Lampo pour dépoussiérage avec lamelles en caoutchouc et pastilles de fixation, avec Jack Lampo pour manches ø 23 mm.

Système de dépoussiérage avec gazes ou gazes antistatiques. Idéal pour le nettoyage professionnel de haute performance. Autoclavable jusqu'à 120°C.

Spécifications

Données techniques

Programme STANDARD
Type de textile Textiles jetables
Largeur de travail (cm) 40
Matériau PP
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,6
Poids de l'emballage (kg) 0,7
Dimensions (l x L) (mm) 405 x 105
Dimensions (emballé) (mm) 405 x 105 x 230

Équipement

  • Connexion Lampo
Domaines d'utilisation
  • Sol - nettoyage à sec
Accessoires