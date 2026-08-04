Balais trapèze,Lamello Lampo, 60 cm
Balai trapèze Lamello Lampo pour dépoussiérage avec lamelles en caoutchouc et pastilles de fixation, avec Jack Lampo pour manches ø 23 mm.
Système de dépoussiérage avec gazes ou gazes antistatiques. Idéal pour le nettoyage professionnel de haute performance. Autoclavable jusqu'à 120°C.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|STANDARD
|Type de saleté
|Salissures non adhérentes
|Type de textile
|Textiles jetables
|Largeur de travail (cm)
|60
|Matériau
|PP
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,7
|Poids de l'emballage (kg)
|0,9
|Dimensions (l x L) (mm)
|540 x 105
|Dimensions (emballé) (mm)
|540 x 105 x 230
Équipement
- Connexion Lampo
Domaines d'utilisation
- Sol - nettoyage à sec