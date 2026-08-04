Frange Uni System Soft Band, 40 cm
Frange en microfibre blanche et bandes bleues abrasives avec action intensive, support en polyester.
Système à plat avec micro languettes, à utiliser avec presse à rouleau, à mâchoires et à plat. Idéal pour les sols intérieurs lisses ou poreux avec de la saleté grasse.
Spécifications
Données techniques
|Fixation des textiles
|Uni System
|Matériau
|PA / Fibre de verre / PP
|Largeur de travail (cm)
|40
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,3
|Poids de l'emballage (kg)
|0,4
|Dimensions (l x L) (mm)
|400 x 110
|Dimensions (emballé) (mm)
|400 x 110 x 100
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide