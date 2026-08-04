Frange Uni System Soft Band, 40 cm

Frange en microfibre blanche et bandes bleues abrasives avec action intensive, support en polyester.

Système à plat avec micro languettes, à utiliser avec presse à rouleau, à mâchoires et à plat. Idéal pour les sols intérieurs lisses ou poreux avec de la saleté grasse.

Spécifications

Données techniques

Fixation des textiles Uni System
Matériau PA / Fibre de verre / PP
Largeur de travail (cm) 40
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,3
Poids de l'emballage (kg) 0,4
Dimensions (l x L) (mm) 400 x 110
Dimensions (emballé) (mm) 400 x 110 x 100
Frange Uni System Soft Band, 40 cm
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
Accessoires