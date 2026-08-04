Support Uni System avec Block System, 40 cm

Support Uni System en polyamide, articulation avec Block System.

Système à plat avec micro languettes, à utiliser avec presse à rouleau, à mâchoires et à plat. Idéal pour le nettoyage professionnel de haute performance.

Spécifications

Données techniques

Fixation des textiles Uni System
Largeur de travail (cm) 40
Type de manche Télescopique
Matériau Aluminium / PP / caoutchouc
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,5
Poids de l'emballage (kg) 0,8
Dimensions (l x L) (mm) 400 x 110
Dimensions (emballé) (mm) 400 x 110 x 100

Équipement

  • Système Infinity
Support Uni System avec Block System, 40 cm
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Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide
Accessoires