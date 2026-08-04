Manche avec réservoir pour le nettoyage sans seaux. Idéal pour les environnements difficiles à atteindre tels que les escaliers et pour le nettoyage d'urgence ou en combinaison avec le nettoyage avec machines. La rotation à 360 ° de la poignée supérieure et de la poignée centrale assure une ergonomie maximale. Le système Infinity réduit les mouvements du poignet de 75% par raport aux systèmes traditionnels, empêchant ainsi l'apparition de TMS.