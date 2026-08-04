Ray Infinity manche avec réservoir

Ray Infinity manche avec réservoir avec double poignée ergonomique, capacité 500 ml.

Manche avec réservoir pour le nettoyage sans seaux. Idéal pour les environnements difficiles à atteindre tels que les escaliers et pour le nettoyage d'urgence ou en combinaison avec le nettoyage avec machines. La rotation à 360 ° de la poignée supérieure et de la poignée centrale assure une ergonomie maximale. Le système Infinity réduit les mouvements du poignet de 75% par raport aux systèmes traditionnels, empêchant ainsi l'apparition de TMS.

Spécifications

Données techniques

Matériau Aluminium / PP
Type de manche Rigide
Longueur du manche (mm) 1445
Diamètre de manche (mm) 23
Capacité du réservoir (ml) 500
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids de l'emballage (kg) 0,7
Longueur (mm) 1445
Dimensions (emballé) (mm) 1445 x 145 x 90

Équipement

  • Système Infinity
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
Accessoires