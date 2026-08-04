Ray Infinity manche avec réservoir
Ray Infinity manche avec réservoir avec double poignée ergonomique, capacité 500 ml.
Manche avec réservoir pour le nettoyage sans seaux. Idéal pour les environnements difficiles à atteindre tels que les escaliers et pour le nettoyage d'urgence ou en combinaison avec le nettoyage avec machines. La rotation à 360 ° de la poignée supérieure et de la poignée centrale assure une ergonomie maximale. Le système Infinity réduit les mouvements du poignet de 75% par raport aux systèmes traditionnels, empêchant ainsi l'apparition de TMS.
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|Aluminium / PP
|Type de manche
|Rigide
|Longueur du manche (mm)
|1445
|Diamètre de manche (mm)
|23
|Capacité du réservoir (ml)
|500
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids de l'emballage (kg)
|0,7
|Longueur (mm)
|1445
|Dimensions (emballé) (mm)
|1445 x 145 x 90
Équipement
- Système Infinity
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide