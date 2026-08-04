Support Blik Infinity, 40 cm, (franges à poches)
Support Blik Infinity en polyamide avec pince pour maintien de la frange et articulation.
Système à plat avec poches, à utiliser pré-imprégné ou imprégné à la demande avec système d'imprégnation embarqué. Idéal pour le nettoyage professionnel avec une ergonomie maximale.
Spécifications
Données techniques
|Type de sol
|Sols durs
|Fixation des textiles
|Poches
|Matériau
|PA / Fibre de verre / PP
|Largeur de travail (cm)
|40
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,5
|Poids de l'emballage (kg)
|0,6
|Dimensions (l x L) (mm)
|400 x 110
|Dimensions (emballé) (mm)
|400 x 110 x 150
Équipement
- Système Infinity
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide