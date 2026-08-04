Support Blik Infinity, 40 cm, (franges à poches)

Support Blik Infinity en polyamide avec pince pour maintien de la frange et articulation.

Système à plat avec poches, à utiliser pré-imprégné ou imprégné à la demande avec système d'imprégnation embarqué. Idéal pour le nettoyage professionnel avec une ergonomie maximale.

Spécifications

Données techniques

Type de sol Sols durs
Fixation des textiles Poches
Matériau PA / Fibre de verre / PP
Largeur de travail (cm) 40
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,5
Poids de l'emballage (kg) 0,6
Dimensions (l x L) (mm) 400 x 110
Dimensions (emballé) (mm) 400 x 110 x 150

Équipement

  • Système Infinity
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide
Accessoires