Manche Infinity Pro, double poignée ergonomique pivotante
Manche télescopique en aluminium et polypropylène avec double poignée ergonomique pivotante.
Manche pour les supports TTS. Idéal pour le nettoyage professionnel avec une ergonomie maximale. Extensible de 106 à 184 cm, ø extérieur 26 mm, ø intérieur 23 mm.
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|Aluminium / PP / caoutchouc
|Type de manche
|Rigide
|Longueur du manche (mm)
|1840
|Diamètre de manche (mm)
|23
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids de l'emballage (kg)
|0,5
|Longueur (mm)
|1840
|Dimensions (emballé) (mm)
|1840
Équipement
- Système Infinity
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide