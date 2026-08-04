Manche Infinity Pro, double poignée ergonomique pivotante

Manche télescopique en aluminium et polypropylène avec double poignée ergonomique pivotante.

Manche pour les supports TTS. Idéal pour le nettoyage professionnel avec une ergonomie maximale. Extensible de 106 à 184 cm, ø extérieur 26 mm, ø intérieur 23 mm.

Spécifications

Données techniques

Matériau Aluminium / PP / caoutchouc
Type de manche Rigide
Longueur du manche (mm) 1840
Diamètre de manche (mm) 23
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids de l'emballage (kg) 0,5
Longueur (mm) 1840
Dimensions (emballé) (mm) 1840

Équipement

  • Système Infinity
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
Accessoires