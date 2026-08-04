Raclette à eau 75 cm
Raclette en caoutchouc d'une largeur de 75 cm avec double bande de raclage en caoutchouc noire à base de mousse de néoprène de Kärcher.
Utilisable avec tous les manches d'un diamètre de trou compris entre 18 et 23 mm : la raclette en caoutchouc d'une largeur de 75 cm de Kärcher. Cette raclette à eau haut de gamme dotée d'une double bande de raclage en caoutchouc à base de mousse de néoprène noire est parfaite pour éliminer les grandes quantités d'eau et se nettoie elle-même très facilement.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|ADVANCED
|Largeur de travail (cm)
|75
|Matériau
|PP / Néoprène, expansé
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,3
|Poids de l'emballage (kg)
|0,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|750 x 140 x 40
|Dimensions (emballé) (mm)
|750 x 140 x 40
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide