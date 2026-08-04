Raclette plastique 55cm

Raclette en caoutchouc, 55 cm de large composées de deux raclettes en caoutchouc noir en mousse néoprène.

La raclette en caoutchouc composée de deux raclettes en caoutchouc noir en mousse néoprène de Kärcher pour une utilisation avec tous les manches d'un diamètre de trou de 18 à 23 millimètres. La raclette à eau d'une largeur de 55 centimètres est idéale pour éliminer de grandes quantités d'eau et est elle-même très facile à nettoyer.

Spécifications

Données techniques

Programme ADVANCED
Largeur de travail (cm) 55
Matériau PP / Néoprène, expansé
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,3
Dimensions (L × l × H) (mm) 550 x 45 x 140
Raclette plastique 55cm
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide
Accessoires