Support de frange avec clip 50 cm
Support pour balai à plat (50 cm) avec fixation par clip pour préserver le dos, rotation à 360° et fixation par poche pour un changement rapide.
Le support pour balai à plat (50 cm) avec fixation clip de Kärcher est conçu pour préserver le dos. Articulation orientable à 360° et fixation par poche facile pour un changement rapide. Le support est compatible avec tous les manches d'un diamètre de trou compris entre 18 et 23 mm tels que nos manches en aluminium et nos manches télescopiques.
Spécifications
Données techniques
|Type de sol
|Sols durs
|Fixation des textiles
|Poches
|Matériau
|PA / Fibre de verre
|Largeur de travail (cm)
|50
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,9
|Poids de l'emballage (kg)
|1
|Dimensions (l x L) (mm)
|500 x 130
|Dimensions (emballé) (mm)
|500 x 130 x 72
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide