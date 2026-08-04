Support de frange avec clip 50 cm

Support pour balai à plat (50 cm) avec fixation par clip pour préserver le dos, rotation à 360° et fixation par poche pour un changement rapide.

Le support pour balai à plat (50 cm) avec fixation clip de Kärcher est conçu pour préserver le dos. Articulation orientable à 360° et fixation par poche facile pour un changement rapide. Le support est compatible avec tous les manches d'un diamètre de trou compris entre 18 et 23 mm tels que nos manches en aluminium et nos manches télescopiques.

Spécifications

Données techniques

Type de sol Sols durs
Fixation des textiles Poches
Matériau PA / Fibre de verre
Largeur de travail (cm) 50
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,9
Poids de l'emballage (kg) 1
Dimensions (l x L) (mm) 500 x 130
Dimensions (emballé) (mm) 500 x 130 x 72
Support de frange avec clip 50 cm
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide
Accessoires