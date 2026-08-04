Le support pour balai à plat (50 cm) avec fixation clip de Kärcher est conçu pour préserver le dos. Articulation orientable à 360° et fixation par poche facile pour un changement rapide. Le support est compatible avec tous les manches d'un diamètre de trou compris entre 18 et 23 mm tels que nos manches en aluminium et nos manches télescopiques.