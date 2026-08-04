Support Uni System Lampo, 40 cm, D23

Support Uni System Lampo en polyamide, avec Jack Lampo pour manches ø 23 mm.

Système à plat avec micro languettes, à utiliser avec presse à rouleau, à mâchoires et à plat. Idéal pour le nettoyage professionnel de haute performance.

Spécifications

Données techniques

Type de sol Sols durs
Fixation des textiles Uni System
Matériau PA / Fibre de verre / PP
Largeur de travail (cm) 40
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,5
Poids de l'emballage (kg) 0,5
Dimensions (l x L) (mm) 400 x 110
Dimensions (emballé) (mm) 400 x 110 x 230

Équipement

  • Connexion Lampo
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
Accessoires