Support Velook Lampo, 30 cm

Support Lampo avec système à scratch et pastilles de fixation, avec Jack Lampo pour manches ø 23 mm.

Système à plat avec support à scratch, à utiliser pré-imprégné ou imprégné à la demande avec système d'imprégnation embarqué ou avec manches réservoir. Idéal pour le nettoyage professionnel de haute performance.

Spécifications

Données techniques

Programme ADVANCED
Matériau PP
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,3
Poids de l'emballage (kg) 0,3
Dimensions (l x L) (mm) 224 x 80
Dimensions (emballé) (mm) 224 x 80 x 230

Équipement

  • Connexion Lampo
Domaines d'utilisation
  • Surface – nettoyage humide
  • Surface - nettoyage de vitres
  • Sol – nettoyage humide
Accessoires