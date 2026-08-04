Support Wet Disinfection WDS, 50 cm
Support Wet Disinfection WDS en polyamide.
Système à plat avec support avec poches et languettes, à utiliser pré-imprégné ou imprégné à la demande avec système d'imprégnation embarqué ou avec manches réservoir. Idéal pour le nettoyage professionnel de haute performance.
Spécifications
Données techniques
|Fixation des textiles
|Poches / Languette
|Matériau
|PA / Fibre de verre / PP
|Largeur de travail (cm)
|50
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,6
|Poids de l'emballage (kg)
|0,7
|Dimensions (l x L) (mm)
|500 x 130
|Dimensions (emballé) (mm)
|500 x 130 x 150
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide