Support Wet Disinfection WDS, 50 cm

Support Wet Disinfection WDS en polyamide.

Système à plat avec support avec poches et languettes, à utiliser pré-imprégné ou imprégné à la demande avec système d'imprégnation embarqué ou avec manches réservoir. Idéal pour le nettoyage professionnel de haute performance.

Spécifications

Données techniques

Fixation des textiles Poches / Languette
Matériau PA / Fibre de verre / PP
Largeur de travail (cm) 50
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,6
Poids de l'emballage (kg) 0,7
Dimensions (l x L) (mm) 500 x 130
Dimensions (emballé) (mm) 500 x 130 x 150
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
Accessoires