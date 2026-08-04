Lingette en microfibre pour verre

Idéale pour les surfaces lisses et brillantes.

Spécifications

Données techniques

Programme ADVANCED / STANDARD
Type de textile Textiles réutilisables
Matière textile 85% PET / 15% PA
Type de fabrication Tricot tubulaire
Température de lavage (°C) max. 60
Recommandation de lavage (°C) 60
Cycles de lavage¹⁾ env. 500
Quantité (Pièce(s)) 5
Poids par produit / Poids par m² (kg/g/m²) 0,1 / 215
Dimensions (l x L) (mm) 400 x 400

¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.

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Domaines d'utilisation
  • Surface - nettoyage de vitres
  • Surface – nettoyage humide
Détergents