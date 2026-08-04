Données techniques

Programme ADVANCED / STANDARD Type de textile Textiles réutilisables Matière textile 85% PET / 15% PA Type de fabrication Tricot tubulaire Température de lavage (°C) max. 60 Recommandation de lavage (°C) 60 Cycles de lavage¹⁾ env. 500 Quantité (Pièce(s)) 5 Poids par produit / Poids par m² (kg/g/m²) 0,1 / 215 Dimensions (l x L) (mm) 400 x 400

¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.