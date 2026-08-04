Lingette en microfibre pour verre
Idéale pour les surfaces lisses et brillantes.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|ADVANCED / STANDARD
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Matière textile
|85% PET / 15% PA
|Type de fabrication
|Tricot tubulaire
|Température de lavage (°C)
|max. 60
|Recommandation de lavage (°C)
|60
|Cycles de lavage¹⁾
|env. 500
|Quantité (Pièce(s))
|5
|Poids par produit / Poids par m² (kg/g/m²)
|0,1 / 215
|Dimensions (l x L) (mm)
|400 x 400
¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.
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Domaines d'utilisation
- Surface - nettoyage de vitres
- Surface – nettoyage humide