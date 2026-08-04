Idéal pour le nettoyage des sols et des surfaces inaccessibles aux machines de nettoyage : notre support de pad avec articulation mobile pour un maximum de flexibilité et d'agilité lors des nettoyages intensifs. Fabriqué en plastique haut de gamme, ce support durable est très résistant aux détergents chimiques courants et particulièrement peu agressif pour les surfaces. Compatible avec différents manches de Kärcher, il est adapté à l'utilisation avec tous les pads abrasifs courants.