Eau fraîche et tempérée, chaude et très chaude : notre fontaine d'eau WPD 200 Adv. Black délivre de manière fiable de l'eau plate pour un effectif maximum de 100 personnes et ce avec 4 niveaux de température différents, selon vos besoins individuels. La fontaine, livrée sans socle et de couleur noire, dispose d'un afficheur qui offre une bonne lisibilité des fonctions de l'appareil. Elle peut être utilisée au choix avec les filtres Active-Pure ou Hy-Protect de Kärcher, disponible séparément. L'eau résiduelle du bac de récupération peut-être amenée directement dans le collecteur des eaux usées via un kit; en option, l'intégration d'une pompe ouer augmenter la pression ainsi que l'évacuation dans un bidon sont également possibles. Le nettoyage de l'appareil s'effectue par le biais de la désinfection thermique sans produit chimique des pièces en contact avec l'eau. La fontaine possède des fonctions d'économie d'énergie (mode réduction d'énergie et mode veille), intégrées de série.