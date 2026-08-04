WPD 200 Adv. Black
La fontaine à eau WPD 200 Adv, version sans socle, noire, délivre 4 types d'eau plate (tempérée, fraîche, chaude, très chaude). Elle est prévue pour un nombre maximum de 100 personnes. Elle se nettoie automatiquement avec un nettoyage thermique breveté sans produit chimique.
Eau fraîche et tempérée, chaude et très chaude : notre fontaine d'eau WPD 200 Adv. Black délivre de manière fiable de l'eau plate pour un effectif maximum de 100 personnes et ce avec 4 niveaux de température différents, selon vos besoins individuels. La fontaine, livrée sans socle et de couleur noire, dispose d'un afficheur qui offre une bonne lisibilité des fonctions de l'appareil. Elle peut être utilisée au choix avec les filtres Active-Pure ou Hy-Protect de Kärcher, disponible séparément. L'eau résiduelle du bac de récupération peut-être amenée directement dans le collecteur des eaux usées via un kit; en option, l'intégration d'une pompe ouer augmenter la pression ainsi que l'évacuation dans un bidon sont également possibles. Le nettoyage de l'appareil s'effectue par le biais de la désinfection thermique sans produit chimique des pièces en contact avec l'eau. La fontaine possède des fonctions d'économie d'énergie (mode réduction d'énergie et mode veille), intégrées de série.
Caractéristiques et avantages
Écran couleur multifonction avec boutons à capteurManiement facile: p. ex. sélection de température, intensité de gazéification, indicateur de changement de filtre, galerie d'images personnalisée.
Grande zone de distributionPoint de desserte situé jusqu'à 30 cm plus haut pour un remplissage aisé des récipients.
Sortes d'eau supplémentaires
Possibilité de dosage
- Quantité adaptable en fonction du volume du récipient: 0,2 l pour les verres: 0,5 l ou 1 l pour les bouteilles.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar)
|1,5 - 6
|Débit d'eau de passage (l/h)
|120
|Puissance de refroidissement (l/h)
|65
|Quantité d'eau chaude (l/h)
|10
|Puissance absorbée (W)
|max. 1900
|Liquide de refroidissement
|R290
|Eau chaude
|oui
|Eau plate froide
|oui
|Eau tempérée
|oui
|Poids sans accessoire (kg)
|25,6
|Poids (avec accessoires) (kg)
|25,9
|Poids avec emballage (kg)
|29,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|545 x 365 x 465
Inclus dans la livraison
- Bac d'égouttage avec indicateur du niveau
Équipement
- Désinfection thermique automatique
- Rinçage automatique
- Robinet distributeur d'eau avec protection de contact
- Dosage du débit d'eau pour gobelet, bouteille ou carafe
- Aide au positionnement pour le récipient
- Écoulement du bac d'égouttage: Sans vidange
- Mode éco
- Programme de minuterie
- Version: Version de table
- Pack électronique: Advanced
- Nettoyage hygiénique: thermique
Videos
Domaines d'utilisation
- Le distributeur d'eau adapté à chaque lieu d'installation
- Bureau, atelier de fabrication, commerce de détail, concessionnaire, école, université, mairie, hôtel, restaurant, cantine, hôpital, cabinet médical