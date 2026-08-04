WPD 200 Adv. S Black
Fontaine d'eau sans socle WPD 200 Adv. S Black pour un effectif maximum de 100 personnes. Délivre 6 types d'eau (tempérée, fraîche, finement pétillante (Medium) ou pétillante (Classic), chaude et très chaude). Avec pompe intégrée.
Équipée d'un système breveté pour le nettoyage thermique sans produit chimique, d'une pompe intégrée et de fonctions d'économie d'énergie efficaces (mode réduction d'énergie et mode veille) ainsi que d'un afficheur convivial, notre fontaine d'eau WPD 200 Adv. S Black convainc grâce à ses caractéristiques supplémentaires de série utiles et pratiques. L'appareil, livré sans socle, en coloris noir convient pour un effectif maximum de 100 personnes et délivre à tout moment et par simple pression sur un bouton de l'eau tempérée, fraîche, finement pétillante (Medium) ou pétillante (Classic), chaude et très chaude. L'eau résiduelle du bac de récupération est évacuée directement dans le collecteur des eaux usées. L'intégration d'un socle et d'une évacuation dans un bidon sont également possibles en option. Pour le filtre à eau, les filtres Active-Pure ou Hy-Protect de Kärcher sont disponibles au choix.
Caractéristiques et avantages
Écran couleur multifonction avec boutons à capteurManiement facile: p. ex. sélection de température, intensité de gazéification, indicateur de changement de filtre, galerie d'images personnalisée.
Grande zone de distributionPoint de desserte situé jusqu'à 30 cm plus haut. Pour un remplissage aisé des grands récipients.
Sortes d'eau supplémentairesDe l'eau gazeuse medium ou classique ainsi que de l'eau chaude et extra chaude.
Possibilité de dosage
- Quantité adaptable en fonction du volume du récipient: 0,2 l pour les verres: 0,5 l ou 1 l pour les bouteilles.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar)
|1,5 - 6
|Débit d'eau de passage (l/h)
|120
|Puissance de refroidissement (l/h)
|65
|Quantité d'eau chaude (l/h)
|10
|Puissance absorbée (W)
|max. 1900
|Liquide de refroidissement
|R290
|Eau chaude
|oui
|Eau plate froide
|oui
|Eau tempérée
|oui
|Poids sans accessoire (kg)
|26,4
|Poids (avec accessoires) (kg)
|26,7
|Poids avec emballage (kg)
|29,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|545 x 365 x 465
Inclus dans la livraison
- Bac d'égouttage avec indicateur du niveau
Équipement
- Désinfection thermique automatique
- Rinçage automatique
- Robinet distributeur d'eau avec protection de contact
- Dosage du débit d'eau pour gobelet, bouteille ou carafe
- Aide au positionnement pour le récipient
- Écoulement du bac d'égouttage: Sans vidange
- Mode éco
- Programme de minuterie
- Version: Version de table
- Pack électronique: Advanced
- Nettoyage hygiénique: thermique
Videos
Domaines d'utilisation
- Le distributeur d'eau adapté à chaque lieu d'installation
- Bureau, atelier de fabrication, commerce de détail, concessionnaire, école, université, mairie, hôtel, restaurant, cantine, hôpital, cabinet médical