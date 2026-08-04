Équipée d'un système breveté pour le nettoyage thermique sans produit chimique, d'une pompe intégrée et de fonctions d'économie d'énergie efficaces (mode réduction d'énergie et mode veille) ainsi que d'un afficheur convivial, notre fontaine d'eau WPD 200 Adv. S Black convainc grâce à ses caractéristiques supplémentaires de série utiles et pratiques. L'appareil, livré sans socle, en coloris noir convient pour un effectif maximum de 100 personnes et délivre à tout moment et par simple pression sur un bouton de l'eau tempérée, fraîche, finement pétillante (Medium) ou pétillante (Classic), chaude et très chaude. L'eau résiduelle du bac de récupération est évacuée directement dans le collecteur des eaux usées. L'intégration d'un socle et d'une évacuation dans un bidon sont également possibles en option. Pour le filtre à eau, les filtres Active-Pure ou Hy-Protect de Kärcher sont disponibles au choix.