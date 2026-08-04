WPD 200 Adv. S White
Avec la possibilité d'offrir 6 options d'eau à l'utilisateur (tempérée, fraîche, finement pétillante (Medium) ou pétillante (Classic), chaude et très chaude), notre fontaine WPD 200 Adv. S White est livrée sans socle pour un effectif maximum de 100 personnes. Avec nettoyage thermique breveté et afficheur.
Notre fontaine d'eau WPD 200 Adv. S White est un appareil sans socle permettant de fournir à un effectif maximum de 100 personnes de l'eau fraîche et tempérée plate ou gazeuse (finement pétillante (Medium) et pétillante (Classic)) ainsi que de l'eau chaude et très chaude. Un système breveté pour le nettoyage thermique sans produit chimique, une pompe, un afficheur convivial, des fonctions d'économie d'énergie efficaces (mode réduction d'énergie et mode veille) ainsi qu'une évacuation de l'eau résiduelle du bac de récupération directement dans le collecteur des eaux usées sont également fournis de série. Pour filtrer l'eau, Kärcher propose au choix les filtres Active-Pure et Hy-Protect disponibles séparément. Sur demande, il est possible de réaliser l'intégration d'un socle et d'une évacuation dans un bidon.
Caractéristiques et avantages
Écran couleur multifonction avec boutons à capteurManiement facile: p. ex. sélection de température, intensité de gazéification, indicateur de changement de filtre, galerie d'images personnalisée.
Grande zone de distributionPoint de desserte situé jusqu'à 30 cm plus haut. Pour un remplissage aisé des grands récipients.
Sortes d'eau supplémentairesDe l'eau gazeuse medium ou classique ainsi que de l'eau chaude et extra chaude.
Possibilité de dosage
- Quantité adaptable en fonction du volume du récipient: 0,2 l pour les verres: 0,5 l ou 1 l pour les bouteilles.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar)
|1,5 - 6
|Débit d'eau de passage (l/h)
|120
|Puissance de refroidissement (l/h)
|65
|Quantité d'eau chaude (l/h)
|10
|Puissance absorbée (W)
|max. 1900
|Liquide de refroidissement
|R290
|Eau chaude
|oui
|Eau plate froide
|oui
|Eau tempérée
|oui
|Poids sans accessoire (kg)
|26,4
|Poids (avec accessoires) (kg)
|26,7
|Poids avec emballage (kg)
|29,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|545 x 365 x 465
Inclus dans la livraison
- Bac d'égouttage avec indicateur du niveau
Équipement
- Désinfection thermique automatique
- Rinçage automatique
- Robinet distributeur d'eau avec protection de contact
- Dosage du débit d'eau pour gobelet, bouteille ou carafe
- Aide au positionnement pour le récipient
- Écoulement du bac d'égouttage: Sans vidange
- Mode éco
- Programme de minuterie
- Version: Version de table
- Pack électronique: Advanced
- Nettoyage hygiénique: thermique
Videos
Domaines d'utilisation
- Le distributeur d'eau adapté à chaque lieu d'installation
- Bureau, atelier de fabrication, commerce de détail, concessionnaire, école, université, mairie, hôtel, restaurant, cantine, hôpital, cabinet médical