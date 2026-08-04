WPD 200 Adv. White
La WPD 200 Adv. White est une fontaine d'eau sans socle en coloris blanc. Elle délivre de l'eau plate avec 4 niveaux de température différents allant de frais à très chaud. Avec afficheur et nettoyage thermique.
Adaptée à un effectif maximum de 100 personnes, notre fontaine d'eau WPD 200 Adv. White délivre par simple pression sur un bouton de l'eau plate fraîche et tempérée, chaude et très chaude. L'appareil sans socle Advanced est équipé d'un système breveté pour le nettoyage thermique et peut évacuer directement l'eau résiduelle du bac de récupération dans le collecteur des eaux usées, ce qui limite considérablement l'entretien immédiat requis. La filtration de l'eau s'effectue au choix par des filtres Active-Pure ou Hy-Protect de Kärcher disponibles séparément. En option, un socle et une pompe sont disponibles. Sur demande, l'évacuation de l'eau résiduelle du bac dans un grand bidon situé dans le socle est également possible. Des fonctions d'économie d'énergie utiles (mode réduction d'énergie et mode veille) sont intégrées de série.
Caractéristiques et avantages
Écran couleur multifonction avec boutons à capteurManiement facile: p. ex. sélection de température, intensité de gazéification, indicateur de changement de filtre, galerie d'images personnalisée.
Grande zone de distributionPoint de desserte situé jusqu'à 30 cm plus haut pour un remplissage aisé des récipients.
Sortes d'eau supplémentaires
Possibilité de dosage
- Quantité adaptable en fonction du volume du récipient: 0,2 l pour les verres: 0,5 l ou 1 l pour les bouteilles.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar)
|1,5 - 6
|Débit d'eau de passage (l/h)
|120
|Puissance de refroidissement (l/h)
|65
|Quantité d'eau chaude (l/h)
|10
|Puissance absorbée (W)
|max. 1900
|Liquide de refroidissement
|R290
|Eau chaude
|oui
|Eau plate froide
|oui
|Eau tempérée
|oui
|Poids sans accessoire (kg)
|25,6
|Poids (avec accessoires) (kg)
|25,9
|Poids avec emballage (kg)
|29,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|545 x 365 x 465
Inclus dans la livraison
- Bac d'égouttage avec indicateur du niveau
Équipement
- Désinfection thermique automatique
- Rinçage automatique
- Robinet distributeur d'eau avec protection de contact
- Dosage du débit d'eau pour gobelet, bouteille ou carafe
- Aide au positionnement pour le récipient
- Écoulement du bac d'égouttage: Sans vidange
- Mode éco
- Programme de minuterie
- Version: Version de table
- Pack électronique: Advanced
- Nettoyage hygiénique: thermique
Videos
Domaines d'utilisation
- Le distributeur d'eau adapté à chaque lieu d'installation
- Bureau, atelier de fabrication, commerce de détail, concessionnaire, école, université, mairie, hôtel, restaurant, cantine, hôpital, cabinet médical