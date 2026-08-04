Adaptée à un effectif maximum de 100 personnes, notre fontaine d'eau WPD 200 Adv. White délivre par simple pression sur un bouton de l'eau plate fraîche et tempérée, chaude et très chaude. L'appareil sans socle Advanced est équipé d'un système breveté pour le nettoyage thermique et peut évacuer directement l'eau résiduelle du bac de récupération dans le collecteur des eaux usées, ce qui limite considérablement l'entretien immédiat requis. La filtration de l'eau s'effectue au choix par des filtres Active-Pure ou Hy-Protect de Kärcher disponibles séparément. En option, un socle et une pompe sont disponibles. Sur demande, l'évacuation de l'eau résiduelle du bac dans un grand bidon situé dans le socle est également possible. Des fonctions d'économie d'énergie utiles (mode réduction d'énergie et mode veille) sont intégrées de série.