WPD 200 Basic Black
Fontaine d'eau WPD 200 Basic Black sans socle, délivre de l'eau plate fraîche et tempérée pour un effectif maximum de 100 personnes. Avec des fonctions d'économie d'énergie et un bac de récupération. Nettoyage chimique.
Équipée de fonctions d'économie d'énergie (mode réduction d'énergie et mode veille) ainsi que d'un bac de récupération d'eau, notre fontaine d'eau WPD 200 Basic Black délivre à tout moment de l'eau plate tempérée et fraîche pour un effectif maximum de 100 personnes. L'appareil doté d'un coloris noir, est livré sans socle, elle peut être utilisé au choix avec un filtre Active-Pure ou Hy-Protect de Kärcher, respectivement disponibles séparément. Un socle et une pompe ainsi qu'un kit pour évacuer l'eau dans un bac de récupération ou directement dans le collecteur des eaux usées sont également disponibles. Le nettoyage de l'appareil s'effectue par un procédé chimique.
Caractéristiques et avantages
Équipement de base
- Utilisation facile et ergonomique grâce aux touches à effleurement.
Grande zone de distribution
- Point de desserte situé jusqu'à 30 cm plus haut. Pour un remplissage aisé des grands récipients.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar)
|1,5 - 6
|Débit d'eau de passage (l/h)
|120
|Puissance de refroidissement (l/h)
|65
|Puissance absorbée (W)
|max. 300
|Liquide de refroidissement
|R290
|Eau plate froide
|oui
|Eau tempérée
|oui
|Poids sans accessoire (kg)
|23,6
|Poids (avec accessoires) (kg)
|23,9
|Poids avec emballage (kg)
|27,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|545 x 365 x 465
Inclus dans la livraison
- Bac d'égouttage avec indicateur du niveau
Équipement
- Robinet distributeur d'eau avec protection de contact
- Aide au positionnement pour le récipient
- Écoulement du bac d'égouttage: Sans vidange
- Version: Version de table
- Pack électronique: Basic
- Nettoyage hygiénique: chimique
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Domaines d'utilisation
- Le distributeur d'eau adapté à chaque lieu d'installation
- Bureau, atelier de fabrication, commerce de détail, concessionnaire, école, université, mairie, hôtel, restaurant, cantine, hôpital, cabinet médical