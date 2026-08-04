Équipée de fonctions d'économie d'énergie (mode réduction d'énergie et mode veille) ainsi que d'un bac de récupération d'eau, notre fontaine d'eau WPD 200 Basic Black délivre à tout moment de l'eau plate tempérée et fraîche pour un effectif maximum de 100 personnes. L'appareil doté d'un coloris noir, est livré sans socle, elle peut être utilisé au choix avec un filtre Active-Pure ou Hy-Protect de Kärcher, respectivement disponibles séparément. Un socle et une pompe ainsi qu'un kit pour évacuer l'eau dans un bac de récupération ou directement dans le collecteur des eaux usées sont également disponibles. Le nettoyage de l'appareil s'effectue par un procédé chimique.