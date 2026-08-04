La fontaine d'eau WPD 200 Basic S Black est conçu pour fournir de l'eau fraîche ou tempérée, pétillante ou plate, pour un effectif maximum de 100 personnes. Celle-ci dispose d'un bac de récupération intégré et d'une pompe, d'un kit en option pour une évacuation de l'eau résiduelle dans un bidon, ou soit directement dans le collecteur des eaux usées. Un socle est disponible en option pour que celui-ci soit positionné dans n'importe quel espace sans table. Pour filtrer l'eau, Kärcher propose au choix les filtres Active-Pure et Hy-Protect disponibles séparément. Des fonctions d'économie d'énergie efficaces (mode réduction d'énergie et mode veille) aident à réduire les frais de fonctionnement. Le nettoyage de l'appareil s'effectue de manière chimique.