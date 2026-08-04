WPD 200 Basic S Black

La fontaine d'eau WPD 200 Basic S Black délivre 3 types d'eau (fraîche, tempérée, pétillante). Appareil sans socle pour un effectif maximum de 100 personnes, avec bac de récupération et pompe. Nettoyage chimique.

La fontaine d'eau WPD 200 Basic S Black est conçu pour fournir de l'eau fraîche ou tempérée, pétillante ou plate, pour un effectif maximum de 100 personnes. Celle-ci dispose d'un bac de récupération intégré et d'une pompe, d'un kit en option pour une évacuation de l'eau résiduelle dans un bidon, ou soit directement dans le collecteur des eaux usées. Un socle est disponible en option pour que celui-ci soit positionné dans n'importe quel espace sans table. Pour filtrer l'eau, Kärcher propose au choix les filtres Active-Pure et Hy-Protect disponibles séparément. Des fonctions d'économie d'énergie efficaces (mode réduction d'énergie et mode veille) aident à réduire les frais de fonctionnement. Le nettoyage de l'appareil s'effectue de manière chimique.

Caractéristiques et avantages
distributeur d'eau WPD 200 Basic S Black: Équipement de base
Équipement de base
Utilisation facile et ergonomique grâce aux touches à effleurement.
distributeur d'eau WPD 200 Basic S Black: Grande zone de distribution
Grande zone de distribution
Point de desserte situé jusqu'à 30 cm plus haut. Pour un remplissage aisé des grands récipients.
distributeur d'eau WPD 200 Basic S Black: Sortes d'eau supplémentaires
Sortes d'eau supplémentaires
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 1
Tension (V) 220 - 240
Fréquence (Hz) 50
Pression (bar) 1,5 - 6
Débit d'eau de passage (l/h) 120
Puissance de refroidissement (l/h) 65
Puissance absorbée (W) max. 300
Liquide de refroidissement R290
Eau plate froide oui
Eau tempérée oui
Poids sans accessoire (kg) 24,4
Poids (avec accessoires) (kg) 24,7
Poids avec emballage (kg) 27,8
Dimensions (L × l × H) (mm) 545 x 365 x 465

Inclus dans la livraison

  • Bac d'égouttage avec indicateur du niveau

Équipement

  • Robinet distributeur d'eau avec protection de contact
  • Aide au positionnement pour le récipient
  • Écoulement du bac d'égouttage: Sans vidange
  • Version: Version de table
  • Pack électronique: Basic
  • Nettoyage hygiénique: chimique
distributeur d'eau WPD 200 Basic S Black
distributeur d'eau WPD 200 Basic S Black
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Domaines d'utilisation
  • Le distributeur d'eau adapté à chaque lieu d'installation
  • Bureau, atelier de fabrication, commerce de détail, concessionnaire, école, université, mairie, hôtel, restaurant, cantine, hôpital, cabinet médical
Accessoires
Détergents