WPD 200 Basic S Black
La fontaine d'eau WPD 200 Basic S Black délivre 3 types d'eau (fraîche, tempérée, pétillante). Appareil sans socle pour un effectif maximum de 100 personnes, avec bac de récupération et pompe. Nettoyage chimique.
La fontaine d'eau WPD 200 Basic S Black est conçu pour fournir de l'eau fraîche ou tempérée, pétillante ou plate, pour un effectif maximum de 100 personnes. Celle-ci dispose d'un bac de récupération intégré et d'une pompe, d'un kit en option pour une évacuation de l'eau résiduelle dans un bidon, ou soit directement dans le collecteur des eaux usées. Un socle est disponible en option pour que celui-ci soit positionné dans n'importe quel espace sans table. Pour filtrer l'eau, Kärcher propose au choix les filtres Active-Pure et Hy-Protect disponibles séparément. Des fonctions d'économie d'énergie efficaces (mode réduction d'énergie et mode veille) aident à réduire les frais de fonctionnement. Le nettoyage de l'appareil s'effectue de manière chimique.
Caractéristiques et avantages
Équipement de baseUtilisation facile et ergonomique grâce aux touches à effleurement.
Grande zone de distributionPoint de desserte situé jusqu'à 30 cm plus haut. Pour un remplissage aisé des grands récipients.
Sortes d'eau supplémentaires
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar)
|1,5 - 6
|Débit d'eau de passage (l/h)
|120
|Puissance de refroidissement (l/h)
|65
|Puissance absorbée (W)
|max. 300
|Liquide de refroidissement
|R290
|Eau plate froide
|oui
|Eau tempérée
|oui
|Poids sans accessoire (kg)
|24,4
|Poids (avec accessoires) (kg)
|24,7
|Poids avec emballage (kg)
|27,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|545 x 365 x 465
Inclus dans la livraison
- Bac d'égouttage avec indicateur du niveau
Équipement
- Robinet distributeur d'eau avec protection de contact
- Aide au positionnement pour le récipient
- Écoulement du bac d'égouttage: Sans vidange
- Version: Version de table
- Pack électronique: Basic
- Nettoyage hygiénique: chimique
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Domaines d'utilisation
- Le distributeur d'eau adapté à chaque lieu d'installation
- Bureau, atelier de fabrication, commerce de détail, concessionnaire, école, université, mairie, hôtel, restaurant, cantine, hôpital, cabinet médical