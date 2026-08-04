WPD 200 Basic S White
La fontaine d'eau WPD 200 Basic S White ( sans socle) délivre 3 types d'eau (tempérée, fraîche plate et pétillante) pour un effectif maximum de 100 personnes. Nettoyage chimique. Avec bac de récupération et pompe.
Les fonctions d'économie d'énergie (moderéduction d'énergie et mode veille) limitent frais de fonctionnement pour notre fontaine d'eau WPD 200 Basic S White. Elle est adaptée à l'approvisionnement en eau pour un effectif maximum de 100 personnes. L'appareil, livré sans socle de coloris blanc, délivre par simple pression sur un bouton de l'eau plate, pétillante, fraîche ou tempérée. La filtration de l'eau s'effectue au choix à l'aide de filtres Active-Pure ou Hy-Protect de Kärcher disponibles séparément. Un bac de récupération d'eau et une pompe sont déjà intégrés. Un socle ainsi qu'un kit pour une évacuation de l'eau dans un bidon ou directement dans le collecteur des eaux usées sont disponibles sur demande. Le nettoyage de l'appareil s'effectue de manière chimique.
Caractéristiques et avantages
Équipement de baseUtilisation facile et ergonomique grâce aux touches à effleurement.
Grande zone de distributionPoint de desserte situé jusqu'à 30 cm plus haut. Pour un remplissage aisé des grands récipients.
Sortes d'eau supplémentaires
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar)
|1,5 - 6
|Débit d'eau de passage (l/h)
|120
|Puissance de refroidissement (l/h)
|65
|Puissance absorbée (W)
|max. 300
|Liquide de refroidissement
|R290
|Eau plate froide
|oui
|Eau tempérée
|oui
|Poids sans accessoire (kg)
|24,4
|Poids (avec accessoires) (kg)
|24,7
|Poids avec emballage (kg)
|27,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|545 x 365 x 465
Inclus dans la livraison
- Bac d'égouttage avec indicateur du niveau
Équipement
- Robinet distributeur d'eau avec protection de contact
- Aide au positionnement pour le récipient
- Écoulement du bac d'égouttage: Sans vidange
- Version: Version de table
- Pack électronique: Basic
- Nettoyage hygiénique: chimique
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Domaines d'utilisation
- Le distributeur d'eau adapté à chaque lieu d'installation
- Bureau, atelier de fabrication, commerce de détail, concessionnaire, école, université, mairie, hôtel, restaurant, cantine, hôpital, cabinet médical