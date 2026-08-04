Les fonctions d'économie d'énergie (moderéduction d'énergie et mode veille) limitent frais de fonctionnement pour notre fontaine d'eau WPD 200 Basic S White. Elle est adaptée à l'approvisionnement en eau pour un effectif maximum de 100 personnes. L'appareil, livré sans socle de coloris blanc, délivre par simple pression sur un bouton de l'eau plate, pétillante, fraîche ou tempérée. La filtration de l'eau s'effectue au choix à l'aide de filtres Active-Pure ou Hy-Protect de Kärcher disponibles séparément. Un bac de récupération d'eau et une pompe sont déjà intégrés. Un socle ainsi qu'un kit pour une évacuation de l'eau dans un bidon ou directement dans le collecteur des eaux usées sont disponibles sur demande. Le nettoyage de l'appareil s'effectue de manière chimique.