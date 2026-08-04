WPD 200 Basic White
La fontaine d'eau WPD 200 Basic White (sans socle), avec bac de récupération intégré et fonctions d'économie d'énergie délivre de l'eau tempérée et fraîche pour un effectif maximum de 100 personnes. Nettoyage chimique.
Notre fontaine d'eau WPD 200 Basic White délivre de l'eau plate pour effectif maximum de 100 personnes, aussi bien fraîche que tempérée. L'appareil sans socle de coloris blanc est fourni avec un bac de récupération. En option, une multitude d'autres équipements sur demande tel un kit permettant d'amener l'évacuation du bac de récupération directement dans un bidon ou dans le collecteur des eaux usées. Au besoin, une pompe et un socle sont également disponibles séparément. La filtration de l'eau s'effectue au choix par un filtre Active-Pure ou par un filtre Hy-Protect de Kärcher. Des fonctions d'économie d'énergie (mode réduction d'énergie et mode veille) font, également parties de l'équipement. Le nettoyage de l'appareil s'effectue par un procédé chimique.
Caractéristiques et avantages
Équipement de base
- Utilisation facile et ergonomique grâce aux touches à effleurement.
Grande zone de distribution
- Point de desserte situé jusqu'à 30 cm plus haut. Pour un remplissage aisé des grands récipients.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar)
|1,5 - 6
|Débit d'eau de passage (l/h)
|120
|Puissance de refroidissement (l/h)
|65
|Puissance absorbée (W)
|max. 300
|Liquide de refroidissement
|R290
|Eau plate froide
|oui
|Eau tempérée
|oui
|Poids sans accessoire (kg)
|23,6
|Poids (avec accessoires) (kg)
|23,9
|Poids avec emballage (kg)
|27,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|545 x 365 x 465
Inclus dans la livraison
- Bac d'égouttage avec indicateur du niveau
Équipement
- Robinet distributeur d'eau avec protection de contact
- Aide au positionnement pour le récipient
- Écoulement du bac d'égouttage: Sans vidange
- Version: Version de table
- Pack électronique: Basic
- Nettoyage hygiénique: chimique
Videos
Domaines d'utilisation
- Le distributeur d'eau adapté à chaque lieu d'installation
- Bureau, atelier de fabrication, commerce de détail, concessionnaire, école, université, mairie, hôtel, restaurant, cantine, hôpital, cabinet médical