Notre fontaine d'eau WPD 200 Basic White délivre de l'eau plate pour effectif maximum de 100 personnes, aussi bien fraîche que tempérée. L'appareil sans socle de coloris blanc est fourni avec un bac de récupération. En option, une multitude d'autres équipements sur demande tel un kit permettant d'amener l'évacuation du bac de récupération directement dans un bidon ou dans le collecteur des eaux usées. Au besoin, une pompe et un socle sont également disponibles séparément. La filtration de l'eau s'effectue au choix par un filtre Active-Pure ou par un filtre Hy-Protect de Kärcher. Des fonctions d'économie d'énergie (mode réduction d'énergie et mode veille) font, également parties de l'équipement. Le nettoyage de l'appareil s'effectue par un procédé chimique.