Petite, compacte et peu encombrante : notre fontaine d'eau WPD 55 est parfaite pour tous les endroits où l'espace est restreint, comme les espaces de travail, les salles de réunion, les cuisines de bureau, les salles d'attente... Raccordée au réseau public d'eau potable, elle fournit au personnel, aux patients ou aux clients une réserve illimitée d'eau plate fraîche ou tempérée. La qualité de cette eau potable est d'une hygiène irréprochable. Les substances nocives ou dénaturant le goût de l'eau, comme le chlore ou les métaux lourds, mais aussi les virus et les bactéries, sont retenues par notre filtre Hy Pure Plus extrêmement efficace. Ce filtre, combinant des charbons actifs et une membrane d'ultrafiltration, garantit une eau fraîche et d'un excellent goût. Par ailleurs, la WPD 55 permet de gagner du temps et d'économiser considérablement par rapport aux systèmes de distribution d'eau classiques. Elle représente une solution résolument durable. Elle élimine tout le cycle de vie des eaux en bouteille – de la production au transport, en passant par le stockage et l'élimination des contenants ou des bonbonnes. C'est un moyen simple et efficace de réduire notre impact sur l'environnement.