WPD 25
Se rafraîchir dans un petit espace : la fontaine d'eau WPD 55, peu encombrante, fournit de l'eau fraîche filtrée, réfrigérée ou tempérée, de qualité.
Petite, compacte et peu encombrante : notre fontaine d'eau WPD 55 est parfaite pour tous les endroits où l'espace est restreint, comme les espaces de travail, les salles de réunion, les cuisines de bureau, les salles d'attente... Raccordée au réseau public d'eau potable, elle fournit au personnel, aux patients ou aux clients une réserve illimitée d'eau plate fraîche ou tempérée. La qualité de cette eau potable est d'une hygiène irréprochable. Les substances nocives ou dénaturant le goût de l'eau, comme le chlore ou les métaux lourds, mais aussi les virus et les bactéries, sont retenues par notre filtre Hy Pure Plus extrêmement efficace. Ce filtre, combinant des charbons actifs et une membrane d'ultrafiltration, garantit une eau fraîche et d'un excellent goût. Par ailleurs, la WPD 55 permet de gagner du temps et d'économiser considérablement par rapport aux systèmes de distribution d'eau classiques. Elle représente une solution résolument durable. Elle élimine tout le cycle de vie des eaux en bouteille – de la production au transport, en passant par le stockage et l'élimination des contenants ou des bonbonnes. C'est un moyen simple et efficace de réduire notre impact sur l'environnement.
Caractéristiques et avantages
Design compact.Parfaitement adapté aux petits espaces Utilisation intuitive grâce à des boutons tactiles faciles à lire Emplacement de distribution bien visible pour positionner facilement le récipient
Filtre Hy Pure Plus performant, composé d'un filtre à charbon actif et d'un ultrafiltreLe filtre Active-Pure préserve le goût en éliminant le chlore, les métaux lourds de l'eau et les mauvais odeurs L'ultrafiltre protège contre les bactéries et les virus Nettoyage chimique complet de toutes les conduites d'eau, du module de réfrigération et de la distribution d'eau.
L'eau fraïche à moindre coûtL'accès facile à tous les composants faciles permet d'effectuer la maintenance soi-même. L'auto-maintenance réduit les frais de service superflus et, par conséquent, les coûts Fini les coûts de manutention et de transport par rapport aux bonbonnes ou à l'eau en bouteille
De l'eau fraîche pour chaque moment et chaque envie
- Pour une eau potable sanitairement irréprochable destinée à la consommation et la cuisine.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Pression (bar)
|1,5 - 6
|Débit d'eau de passage (l/h)
|120
|Puissance de refroidissement (l/h)
|25
|Alimentation en eau
|3/4″
|Longueur du raccordement (m)
|2
|Puissance absorbée (W)
|max. 200
|Température d'alimentation (°C)
|5 - jusqu'à 30
|Liquide de refroidissement
|R290
|Quantité de liquide de refroidissement (kg)
|0,03
|Eau plate froide
|oui
|Eau tempérée
|oui
|Nombre d'utilisateurs
|<= 30
|Hauteur de remplissage (mm)
|290
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoire (kg)
|16,7
|Poids (avec accessoires) (kg)
|17,5
|Poids avec emballage (kg)
|20,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|449 x 298 x 399
Inclus dans la livraison
- Bac d'égouttage avec indicateur du niveau
- Filtre combiné « Hy Pure Plus »
Équipement
- Filtration par charbon actif
- Ultra filtration
- Aide au positionnement pour le récipient
- Écoulement du bac d'égouttage: Sans vidange
- Version: Version de table
- Nettoyage hygiénique: chimique
Videos
Domaines d'utilisation
- Fontaine d'eau peu encombrante pour les petits espaces
- Nombreux domaines d'application : Idéal pour les bureaux, les cabinets médicaux, les cabinets d'avocats, les hôtels et le secteur du commerce.