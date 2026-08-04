Petite, compacte et peu encombrante : notre nouvelle fontaine d'eau WPD 55 S s'installe avec un encombrement minimal dans les espaces de travail, les bureaux, les salles d'attente, les salles de réunion, les halls d'hôtel....À tout moment de la journée, l'appareil offre aux collaborateurs et aux clients de l'eau potable fraîche pétillante ou plate avec une hygiène irréprochable. Les substances nocives ou dénaturant le goût de l'eau, comme le chlore ou les métaux lourds, mais aussi les virus et les bactéries, sont retenues par notre filtre extrêmement efficace. Ce filtre Hy-Pure-Plus, combinant des charbons actifs et une membrane d'ultrafiltration, garantit ainsi une eau fraîche et de qualité. Par ailleurs, la WPD 55 S permet de gagner du temps et d'économiser considérablement par rapport aux systèmes de distribution d'eau classiques. Elle représente une solution résolument durable. Elle élimine tout le cycle de vie des eaux en bouteille – de la production au transport, en passant par le stockage et l'élimination des contenants ou des bonbonnes. C'est un moyen simple et efficace de réduire notre impact environnemental.