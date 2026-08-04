WWP 45
Motopompe WVP 45 pour eaux chargées équipée d'un moteur à essence aux normes EU STAGE V. idéale pour les gros volumes de transfert d'eau. Elle peut prendre de l’eau chargée en débris en suspension d’une taille allant jusqu’à 30 mm.
La motopome WVP 45 pour eaux chargées est l'outil idéale pour les gros volumes de transfert d'eau. Elle est équipée d'un puissant moteur essence aux normes EU STAGE V. L'appareil fonctionne de manière entièrement autonome de toute alimentation électrique externe. Ultra mobile et conçue pour les utilisations les plus exigeantes avec son cadre tubulaire en acier robuste, elle est en mesure de pomper jusqu'à 45 m3 d'eau par heure (750 litres par minutes). Elle parvient également à pomper sans effort les très grosses particules jusqu'à un diamètre de 30 millimètres. Au besoin, la pompe peut aussi être utilisée pour d'autres applications telles que l'irrigation en eau dans l'agriculture. Tous les composants nécessitant un entretien sont facilement accessibles.
Caractéristiques et avantages
Conçue pour les applications exigeantesUn châssis tubulaire en acier robuste protège l’appareil de manière sûre contre les dommages. Parvient également à pomper sans effort les grosses particules jusqu'à une taille de 30 millimètres.
Très performanteUn plein suffit pour évacuer jusqu'à 100 000 litres d'eau Pour pomper rapidement de très grandes quantités d'eau (750 l/min ou 45 m³/h).
Vaste domaine d'utilisationRemplissage rapide des remorques HD/HDS ou de conteneurs. Utilisable pour pomper l'eau dans les excavations, parkings souterrains ou passages souterrains.
Facilité d'utilisation
- Moteurs à essence puissants EU STAGE V avec démarreur et starter manuel.
- Grande mobilité et transport facile grâce aux dimensions compactes et au faible poids.
- Tous les composants nécessitant un entretien sont facilement accessibles.
Spécifications
Données techniques
|Débit d'eau (m³/h)
|<= 45
|Niveau d'aspiration max. (m)
|max. 7
|Hauteur d'extraction (m)
|max. 25
|Taille max. des particules (mm)
|max. 30
|Type d'entraînement
|Essence
|Cylindrée (cm³)
|196
|Puissance du moteur (kW/PS)
|5,1 / 6,9
|Capacité du réservoir (l)
|3,6
|Poids sans accessoire (kg)
|35,7
|Poids avec emballage (kg)
|40,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|629 x 425 x 445
Inclus dans la livraison
- Starter manuel
- Jauge d'huile
- Panier d'aspiration
- Collier de serrage: 3 Pièce(s)
- Raccord de flexible: 2 Pièce(s)
Videos
Domaines d'utilisation
- Évacuation d'importants volumes d'eau dans le domaine de la construction, par ex. excavations inondées
- Évacuation d'importants volumes d'eau dans les municipalités, par ex. caves inondées
- Pompage d'importants volumes d'eau dans le domaine de l'agriculture, par ex. alimentation en eau
- Également pour le remplissage rapide de réservoirs d'eau, par ex. remorques haute pression
Accessoires
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