La motopome WVP 45 pour eaux chargées est l'outil idéale pour les gros volumes de transfert d'eau. Elle est équipée d'un puissant moteur essence aux normes EU STAGE V. L'appareil fonctionne de manière entièrement autonome de toute alimentation électrique externe. Ultra mobile et conçue pour les utilisations les plus exigeantes avec son cadre tubulaire en acier robuste, elle est en mesure de pomper jusqu'à 45 m3 d'eau par heure (750 litres par minutes). Elle parvient également à pomper sans effort les très grosses particules jusqu'à un diamètre de 30 millimètres. Au besoin, la pompe peut aussi être utilisée pour d'autres applications telles que l'irrigation en eau dans l'agriculture. Tous les composants nécessitant un entretien sont facilement accessibles.