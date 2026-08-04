CW 3 Klean!Star

Grâce à ses options d'équipement variées, le portique de lavage Klean!Star est la solution parfaite pour une efficacité et une rentabilité maximales de votre site.

Disposant de plusieurs largeurs de passage, notre portique de lavage Klean!Star permet de laver des véhicules de diverses tailles et avec différents empattements. En outre, le laveur de roues linéaire à cisaille s'ajuste aux véhicules, même lorsque ces derniers ne sont pas centrés. Afin de garantir un ajustement optimal aux contours du véhicule, les brosses latérales sont inclinées jusqu'à 15° ou bloquées après chaque passage – pour d'excellents résultats lors du nettoyage des parties supérieures du véhicule et du bas de caisse. Le sécheur à 3 niveaux K!Dry assure ensuite un résultat de séchage parfait avec un séchage complet sans aucune goutte indésirable. Des options haute pression sur mesure, des programmes de nettoyage et d'entretien efficaces ainsi que les détergents performants et puissants de la gamme Klear!Line de Kärcher complètent l'expérience de lavage.

Caractéristiques et avantages
Portique de lavage CW 3 Klean!Star: K!Design - Design distinctif, technologie avancée
K!Design - Design distinctif, technologie avancée
Disponible dans le design Kärcher ou dans la couleur choisie par le client.
Portique de lavage CW 3 Klean!Star: K!Dry - Séchage parfait sur toute la ligne
K!Dry - Séchage parfait sur toute la ligne
Séchage puissant à 85 degrés, en 3 étapes, sans égouttement indésirable. Pour une utilisation universelle.
Portique de lavage CW 3 Klean!Star: Grande largeur de passage à hauteur des rétroviseurs et entre les lave-roues.
Grande largeur de passage à hauteur des rétroviseurs et entre les lave-roues.
Plus d'espace pour un positionnement facile et sécurisé du véhicule. Convient aux véhicules de différentes tailles.
Fonction d'économie d'eau intégrée.
  • Préserve les ressources naturelles.
  • Réduit les coûts d'exploitation.
Base structurelle de conception ingénieuse.
  • Pour un montage rapide et sécurisé de l'installation.
  • Coûts de montage réduits.
Spécifications

Données techniques

Hauteur de lavage (mm) 2100 - 2900
Largeur de passage (mm) 2450 / 2600
Raccordement en eau propre du réseau (débit) (l/min) 80
Raccordement en eau propre du réseau (pression) (bar) 4
Tension (V) 400
Fréquence (Hz) 50
Nombre de phases (Ph) 3
Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au 2031-01-01

Équipement

  • Portes rétroéclairées
  • Lavage des roues avec réglage en hauteur
Portique de lavage CW 3 Klean!Star
Portique de lavage CW 3 Klean!Star
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Accessoires
Détergents