Disposant de plusieurs largeurs de passage, notre portique de lavage Klean!Star permet de laver des véhicules de diverses tailles et avec différents empattements. En outre, le laveur de roues linéaire à cisaille s'ajuste aux véhicules, même lorsque ces derniers ne sont pas centrés. Afin de garantir un ajustement optimal aux contours du véhicule, les brosses latérales sont inclinées jusqu'à 15° ou bloquées après chaque passage – pour d'excellents résultats lors du nettoyage des parties supérieures du véhicule et du bas de caisse. Le sécheur à 3 niveaux K!Dry assure ensuite un résultat de séchage parfait avec un séchage complet sans aucune goutte indésirable. Des options haute pression sur mesure, des programmes de nettoyage et d'entretien efficaces ainsi que les détergents performants et puissants de la gamme Klear!Line de Kärcher complètent l'expérience de lavage.