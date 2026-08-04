CW 3 Klean!Star
Grâce à ses options d'équipement variées, le portique de lavage Klean!Star est la solution parfaite pour une efficacité et une rentabilité maximales de votre site.
Disposant de plusieurs largeurs de passage, notre portique de lavage Klean!Star permet de laver des véhicules de diverses tailles et avec différents empattements. En outre, le laveur de roues linéaire à cisaille s'ajuste aux véhicules, même lorsque ces derniers ne sont pas centrés. Afin de garantir un ajustement optimal aux contours du véhicule, les brosses latérales sont inclinées jusqu'à 15° ou bloquées après chaque passage – pour d'excellents résultats lors du nettoyage des parties supérieures du véhicule et du bas de caisse. Le sécheur à 3 niveaux K!Dry assure ensuite un résultat de séchage parfait avec un séchage complet sans aucune goutte indésirable. Des options haute pression sur mesure, des programmes de nettoyage et d'entretien efficaces ainsi que les détergents performants et puissants de la gamme Klear!Line de Kärcher complètent l'expérience de lavage.
Caractéristiques et avantages
K!Design - Design distinctif, technologie avancéeDisponible dans le design Kärcher ou dans la couleur choisie par le client.
K!Dry - Séchage parfait sur toute la ligneSéchage puissant à 85 degrés, en 3 étapes, sans égouttement indésirable. Pour une utilisation universelle.
Grande largeur de passage à hauteur des rétroviseurs et entre les lave-roues.Plus d'espace pour un positionnement facile et sécurisé du véhicule. Convient aux véhicules de différentes tailles.
Fonction d'économie d'eau intégrée.
- Préserve les ressources naturelles.
- Réduit les coûts d'exploitation.
Base structurelle de conception ingénieuse.
- Pour un montage rapide et sécurisé de l'installation.
- Coûts de montage réduits.
Spécifications
Données techniques
|Hauteur de lavage (mm)
|2100 - 2900
|Largeur de passage (mm)
|2450 / 2600
|Raccordement en eau propre du réseau (débit) (l/min)
|80
|Raccordement en eau propre du réseau (pression) (bar)
|4
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2031-01-01
Équipement
- Portes rétroéclairées
- Lavage des roues avec réglage en hauteur