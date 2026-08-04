SB MB
L’armoire de lavage haute pression SB MB est un modèle multipistes en libre-service. Cette armoire de lavage offre des performances élevées et peut compter jusqu’à 4 pistes de lavage.
La SB MB est une armoire de lavage multipistes au design innovant. Entièrement configurable, on peut équiper chaque piste de programmes optionnels différents et une des quatre pistes peut délivrer jusqu’à 900 l/h à 120 bar. Grâce à un dosage précis en détergent, à un accès optimal à l’ensemble des composants et à une technologie de pointe, ce système allie longévité et rentabilité. Le recours à des pompes à refroidissement par eau permet de réduire la consommation d’énergie par rapport aux systèmes à refroidissement par air, ce qui réduit les coûts tout en adoptant une attitude responsable vis-à-vis de l’environnement. La SB MB offre, grâce à un adoucisseur et un osmoseur optionnels, un résultat optimal de lavage. Le sélecteur de programme intuitif permet à l’utilisateur de choisir rapidement et simplement les programmes en fonction de ses besoins. Il est possible de sélectionner jusqu’à11 programmes différents. Enfin, le programme optionnel mousse sèche réduit la consommation d’eau de l’unité tout en préservant les ressources naturelles. La SB MB existe en version cab pour une installation directe en extérieur ou en version skid pour une installation en local technique.
Caractéristiques et avantages
Dosage fiableLes pompes doseuses pneumatiques assurent la fiabilité du processus, et donc des clients satisfaits sur toutes les pistes de lavage même pendant les périodes de pointe. Protection de l'environnement et réduction des coûts
Nettoyage rentableL'utilisation d'un détergent concentré permet une consommation inférieure, un coût réduit et un plus grand respect de l'environnement.
Entretien facileLes grandes portes avant avec une barre centrale amovible permettent un accès facile aux organes de la machine, ce qui offre un gain de temps lors de la maintenance du système
Protection contre le vol
- 1 clé pour l'accès aux équipements et 1 clé pour la boite réceptionnant la monnaie.
Préservation des ressources
- L'utilisation de mousse sèche réduit la consommation d'eau et protège les ressources naturelles.
Nettoyage de jante simple
- Le nettoyage des jantes s'effectue avec la lance haute pression. Ceci évite d'avoir un autre outil de lavage.
Brillance sans trace
- Séchage sans trace du véhicule grâce à l'adoucisseur d'eau intégré et l'osmoseur.
Spécifications
Données techniques
|Température d'eau chaude (°C)
|max. 60
|Pression de service (bar)
|100 - 120
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|500
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2031-01-01
Équipement
- Bornes de lavage en libre-service: 2, 4
- Programmes de lavage: 11 Pièce(s)