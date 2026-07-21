RBS 6012

L’installation de lavage monobrosse RBS 6012 est destinée au nettoyage des petits parcs de bus, camions et camionnettes. Hauteur de lavage : 3,60 m. Tension : 400 V.

La RBS 6012 est un autre modèle dans la gamme des installations à utilisation manuelle pour le nettoyage des bus et des véhicules type camion. Elle est particulièrement économique, même pour les petits parcs de véhicules. Cette installation monobrosse lave l'avant, les côtés et l'arrière du véhicule. Après avoir actionné un interrupteur de sécurité, l'utilisateur guide la brosse le long du véhicule en la tirant soigneusement dans le sens de la rotation. C'est une installation mobile qui n'occupe que très peu de place et est immédiatement prête à fonctionner. Hauteur de lavage : 3,60 m. Tension : 400 V.

Caractéristiques et avantages
Portique de lavage pour véhicules utilitaires RBS 6012: Roue de réglage
Roue de réglage
Permet la détection des contours verticaux et le mécanisme d'inclinaison. L'avant des véhicules avec des angles allant jusqu'à 10° est facilement accessible.
Portique de lavage pour véhicules utilitaires RBS 6012: Dosage précis du détergent
Dosage précis du détergent
Le produit de nettoyage peut être ajouté si nécessaire à l'aide d'une pompe de dosage.
Portique de lavage pour véhicules utilitaires RBS 6012: Poignée de commande et de sécurité
Poignée de commande et de sécurité
La rotation de la brosse soutient l'opérateur pendant le mouvement vers l'avant du système. Dès qu'il relâche la poignée, la rotation de la brosse s'arrête.
Conception légère en aluminium
  • Extrêmement résistante
  • Le revêtement en demi-coquille protège efficacement l'opérateur contre les projections d'eau.
Quatre roulettes et deux roues pivotantes
  • Excellente maniabilité et bonne stabilité.
  • Grande stabilité directionnelle pendant le lavage du véhicule.
Spécifications

Données techniques

Hauteur du portique (mm) 3810
Hauteur de lavage (mm) 3645
Piste de lavage nécessaire (mm) 4620 x 1700 x 1500
Nombre de phases (Ph) 3
Fréquence (Hz) 50
Tension (V) 400

Inclus dans la livraison

  • Cireuse
  • Hauteur standard des roues

Équipement

  • Nombre de brosses de lavage: 1 Pièce(s)
Portique de lavage pour véhicules utilitaires RBS 6012
Domaines d'utilisation
  • Pour le nettoyage extérieur manuel de véhicules commerciaux
Détergents