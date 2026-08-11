RBS 6012
L’installation de lavage monobrosse RBS 6012 permet de laver manuellement et rapidement l'extérieur de véhicules d'une hauteur maximale de 3,60 m. Tension : 230 V.
L’installation de lavage monobrosse RBS 6012 a été conçue et développée sur la base de l'expertise de Kärcher en matière de technologie de lavage de véhicules. La machine est la solution idéale pour le nettoyage complet et rapide (côtés, avant et arrière) de petites flottes de bus ou camions. Le RBS 6012 se déplace facilement à l'aide de 4 roulettes (dont 2 fixables). Deux roues supplémentaires garantissent une excellente stabilité pendant le lavage. La brosse de couleur blanc-jaune (diamètre en fonctionnement d'environ 1000 mm) est constituée de poils de polyéthylène profilés et ceux-ci sont rassemblés sur des demi-coques interchangeables individuellement. Hauteur maximum de lavage : 3,60 m. Tension : 230 V.
Caractéristiques et avantages
Roue de réglagePermet la détection des contours verticaux et le mécanisme d'inclinaison. L'avant des véhicules avec des angles allant jusqu'à 10° est facilement accessible.
Dosage précis du détergentLe produit de nettoyage peut être ajouté si nécessaire à l'aide d'une pompe de dosage.
Poignée de commande et de sécuritéLa rotation de la brosse soutient l'opérateur pendant le mouvement vers l'avant du système. Dès qu'il relâche la poignée, la rotation de la brosse s'arrête.
Conception légère en aluminium
- Extrêmement résistante
- Le revêtement en demi-coquille protège efficacement l'opérateur contre les projections d'eau.
Quatre roulettes et deux roues pivotantes
- Excellente maniabilité et bonne stabilité.
Spécifications
Données techniques
|Hauteur du portique (mm)
|3810
|Hauteur de lavage (mm)
|3645
|Piste de lavage nécessaire (mm)
|4620 x 1700 x 1500
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Fréquence (Hz)
|50
|Tension (V)
|230
Inclus dans la livraison
- Cireuse
- Hauteur standard des roues
Équipement
- Nombre de brosses de lavage: 1 Pièce(s)
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage extérieur manuel de véhicules commerciaux