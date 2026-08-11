L’installation de lavage monobrosse RBS 6012 a été conçue et développée sur la base de l'expertise de Kärcher en matière de technologie de lavage de véhicules. La machine est la solution idéale pour le nettoyage complet et rapide (côtés, avant et arrière) de petites flottes de bus ou camions. Le RBS 6012 se déplace facilement à l'aide de 4 roulettes (dont 2 fixables). Deux roues supplémentaires garantissent une excellente stabilité pendant le lavage. La brosse de couleur blanc-jaune (diamètre en fonctionnement d'environ 1000 mm) est constituée de poils de polyéthylène profilés et ceux-ci sont rassemblés sur des demi-coques interchangeables individuellement. Hauteur maximum de lavage : 3,60 m. Tension : 230 V.