L’installation de lavage monobrosse RBS 6014 permet le nettoyage manuel des bus et des camions. Elle est particulièrement économique, même pour les petits parcs de véhicules. Cette installation monobrosse lave l'avant, les côtés et l'arrière du véhicule. Après avoir actionné un interrupteur, l'utilisateur guide la brosse le long du véhicule en la tirant soigneusement dans le sens de la rotation. C'est une installation mobile qui n'occupe que très peu de place et est immédiatement prête à fonctionner. Hauteur maximum de lavage : 4,20 m. Tension : 230 V.