RBS 6014

L’installation de lavage monobrosse RBS 6014 est adaptée au lavage extérieur manuel et rapide des petites flottes de bus et de camions allant jusqu'à 4,20 m de haut. Tension : 230 V.

L’installation de lavage monobrosse RBS 6014 permet le nettoyage manuel des bus et des camions. Elle est particulièrement économique, même pour les petits parcs de véhicules. Cette installation monobrosse lave l'avant, les côtés et l'arrière du véhicule. Après avoir actionné un interrupteur, l'utilisateur guide la brosse le long du véhicule en la tirant soigneusement dans le sens de la rotation. C'est une installation mobile qui n'occupe que très peu de place et est immédiatement prête à fonctionner. Hauteur maximum de lavage : 4,20 m. Tension : 230 V.

Caractéristiques et avantages
Portique de lavage pour véhicules utilitaires RBS 6014: Roue de réglage
Roue de réglage
Permet la détection des contours verticaux et le mécanisme d'inclinaison. L'avant des véhicules avec des angles allant jusqu'à 10° est facilement accessible.
Portique de lavage pour véhicules utilitaires RBS 6014: Dosage précis du détergent
Dosage précis du détergent
Le produit de nettoyage peut être ajouté si nécessaire à l'aide d'une pompe de dosage.
Portique de lavage pour véhicules utilitaires RBS 6014: Poignée de commande et de sécurité
Poignée de commande et de sécurité
La rotation de la brosse soutient l'opérateur pendant le simple mouvement vers l'avant du système. Dès qu'il relâche la poignée, la rotation de la brosse s'arrête.
Conception légère en aluminium
  • Extrêmement résistante
  • Le revêtement en demi-coquille protège efficacement l'opérateur contre les projections d'eau.
Quatre roulettes et deux roues pivotantes
  • Excellente maniabilité et bonne stabilité.
  • Grande stabilité directionnelle pendant le lavage du véhicule.
Spécifications

Données techniques

Hauteur du portique (mm) 4370
Hauteur de lavage (mm) 4205
Piste de lavage nécessaire (mm) 4620 x 1700 x 1500
Nombre de phases (Ph) 3
Fréquence (Hz) 50
Tension (V) 230

Inclus dans la livraison

  • Cireuse
  • Hauteur standard des roues

Équipement

  • Nombre de brosses de lavage: 1 Pièce(s)
Portique de lavage pour véhicules utilitaires RBS 6014
Domaines d'utilisation
  • Pour le nettoyage extérieur manuel de véhicules commerciaux
Détergents