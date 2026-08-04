MC 250 STAGE V
Équipée de ce qui se fait de mieux : notre balayeuse écologique MC 250 s'illustre par ses performances de balayage supérieures ainsi que par un confort d'utilisation et de conduite maximal dans tous les secteurs urbains.
L'entretien de la voirie est une priorité pour Kärcher. C'est pourquoi nous avons déployé tout notre savoir-faire et notre expertise dans le développement de la balayeuse de voirie MC 250. D'un design moderne, la MC 250 offre une capacité de balayage inégalée dès les plus faibles régimes moteurs. Elle dispose d'une cuve à déchets de 2,5 m³ et d'une vitesse de déplacement maximale de 60 km/h ( 25 et 40 km/h disponible). Le confort de conduite est optimal grâce à la suspension hydropneumatique à bras indépendants avants. La cabine spacieuse est équipée d'une climatisation pour le bien-être de l'utilisateur et de sièges ergonomiques qui ménagent son dos. Le concept de commandes avec écran multifonction convivial intégré dans le volant garantit un environnement de travail agréable et une grande facilité d'utilisation. La balayeuse de voirie MC 250 dispose en outre d'une direction intégrale sur 2 ou 4 roues ,offrant une maniabilité optimale.Une conception tournée vers la facilité d'entretien et la maintenance de la machine au quotidien. La MC 250 convient à toutes les villes et communes, quelle que soit leur taille et s'illustre de surcroît par ses très faibles émissions de gaz d'échappement et de poussières certifiées PM2.5 - PM10
Caractéristiques et avantages
Concept d'utilisation ergonomique avec terminal de commande intégré dans l'accoudoir
- Système intuitif à 2 joysticks pour la commande des bras de balayage.
- Écran multifonction convivial intégré dans le volant.
- Bouton Eco pour l'activation du mode balayage.
La plus grande cuve à déchets de sa catégorie
- Cuve à déchets en acier inoxydable à circulation d'air optimisée d'un volume de plus de 2 m³.
- Permet des interventions prolongées.
Rapidité de transfert ,maniabilité , confort ,securité portés à un niveau d'exigence élevé
- Durées de transport réduites grâce à une vitesse maximale de 60 km/h (25 ou 40 km/h disponible sur demande).
- Direction sur 2 ou 4 roues pour une maniabilité maximale en mode travail.
- Idéalement conçue pour les interventions en agglomérations même les plus étendues.
Châssis de sécurité à confort maximal
- Suspension hydropneumatique pour un confort de conduite élevé.
- La suspension individuelle des roues augmente la sécurité , le confort et la précision de la direction.
Conception facilitant l'entretien
- Tous les composants nécessitant un nettoyage et un entretien sont rapidement accessibles.
- Avec des accès latéraux et un réservoir d'eau propre pivotants.
Système de recyclage de l'eau de série avec réservoir à eau séparé
- Permet des interventions prolongées.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Diesel
|Avancement par traction
|Deux roues motrices
|Constructeur du moteur
|VM
|Puissance du moteur (kW)
|54,5
|Cylindrée (cm³)
|2970
|Cylindre
|4
|Volume du réservoir de carburant (l)
|70
|Norme d'émission moteur
|Stage V
|Vitesse de déplacement (km/h)
|60
|Largeur de travail avec deux balais latéraux (mm)
|2625
|Bac à déchets (l)
|2500
|Réservoir d'eau (l)
|120 - 400
|Réservoir d'eau douce (l)
|200
|Empattement (mm)
|1980
|Poids total autorisé (kg)
|6000
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|4491 x 1300 x 1999
Équipement
- Filtre à particules
- Siège confort
- Chauffage et climatisation
- Chauffage
- Radio
- Gyrophare
- Utilisation en toute saison
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour le balayage et le lavage, le déneigement et des besoins de transport