La balayeuse de voirie MC 80 est dotée de la technologie des plus grandes balayeuses de voirie mais déployée sur son format compacte. Par exemple, elle est équipée d'une cuve à déchets de 800 litres avec système de circulation d'air optimisé basé sur des simulations assistées par ordinateur, d'un système de balayage robuste avec contrôle individuel des balais, d'un canal d'aspiration droit évitant les blocages et d'un suceur d'aspiration protégé contre les chocs. Le système de changement rapide breveté garantit un simple et prompt remplacement des différents outils via un cadre hydraulique interchangeable. En terme de confort de travail, la balayeuse de voirie MC 80 se distingue par une grande cabine, la plus grande de sa catégorie, une vue parfaite et une disposition ergonomique des éléments de commande. Des détails pratiques tels qu'un compartiment de rangement verrouillable, un porte-bouteille ou un port de chargement USB sont également inclus.