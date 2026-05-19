MC 80
La balayeuse de voirie MC 80 séduit par son caractère écologique, une grande et confortable cabine (1,2 m³) et son concept d'utilisation intuitive.
La balayeuse de voirie MC 80 est dotée de la technologie des plus grandes balayeuses de voirie mais déployée sur son format compacte. Par exemple, elle est équipée d'une cuve à déchets de 800 litres avec système de circulation d'air optimisé basé sur des simulations assistées par ordinateur, d'un système de balayage robuste avec contrôle individuel des balais, d'un canal d'aspiration droit évitant les blocages et d'un suceur d'aspiration protégé contre les chocs. Le système de changement rapide breveté garantit un simple et prompt remplacement des différents outils via un cadre hydraulique interchangeable. En terme de confort de travail, la balayeuse de voirie MC 80 se distingue par une grande cabine, la plus grande de sa catégorie, une vue parfaite et une disposition ergonomique des éléments de commande. Des détails pratiques tels qu'un compartiment de rangement verrouillable, un porte-bouteille ou un port de chargement USB sont également inclus.
Caractéristiques et avantages
Fonctionnement simple et intuitifAccoudoir avec commande ergonomique intégré et intuitive. Démarrage rapide par simple pression d'un bouton. Possibilité de contrôle individuel de toutes les fonctions. Contrôle individuel des balais pour plus de précision.
Confort de travail maximalCabine la plus grande de sa catégorie avec vue panoramique à 360°, ergonomique et transparente. Fenêtres des deux côtés, compartiment de rangement verrouillable, port de charge USB, porte-bouteille. Entrée et sortie des deux côtés pour une flexibilité maximale lors du travail.
Balayage très efficaceSystème à deux brosses facile à assembler, avec commande et levage individuels. Réservoir de 800 litres pour les matériaux balayés avec système de circulation de l'eau et réservoir d'eau fraîche de 185 litres. Kits d'accessoires disponibles en option, tels que la troisième brosse latérale ou la brosse à mauvaises herbes.
Économique et écologique
- Valeurs d'émission inférieures à la phase V de l'UE grâce au système Common Rail et au filtre à particules diesel.
- Nettoyage possible dans les zones vertes urbaines.
- Une consommation de carburant réduite protège l'environnement et diminue les coûts d'exploitation.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Diesel
|Avancement par traction
|4 roues motrices
|Constructeur du moteur
|Yanmar
|Puissance du moteur (kW)
|26
|Cylindrée (cm³)
|1650
|Cylindre
|3
|Volume du réservoir de carburant (l)
|41
|Norme d'émission moteur
|Stage V
|Vitesse de déplacement (km/h)
|25
|Largeur de travail avec deux balais latéraux (mm)
|1630
|Bac à déchets (l)
|1000
|Réservoir d'eau (l)
|150
|Réservoir d'eau douce (l)
|185
|Empattement (mm)
|1500
|Poids total autorisé (kg)
|2500
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|3200 x 1070 x 1985
Équipement
- Filtre à particules
- Tuyau aspire-feuilles
- Indicateur de température
- Compteur d'heures de service pour le bloc de balayage
- Siège confort
- Chauffage et climatisation
- Chauffage
- Aspiration
- Vitesse de rotation des balais latéraux réglable
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Flap pour gros déchets
- Vidage hydr. en hauteur
- Cabine panoramique avec vitrage de sécurité et 2 rétroviseurs
- Radio
- Gyrophare
- La poussière est retenue au niveau des balais latéraux et dans le canal d’aspiration grâce au système de pulvérisation d’eau
- Portières droite/gauche
- Utilisation en extérieur
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Domaines d'utilisation
- Idéal pour le nettoyage des routes et le nettoyage humide. Convient également pour les tâches de transport