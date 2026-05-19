MC 80

La balayeuse de voirie MC 80 séduit par son caractère écologique, une grande et confortable cabine (1,2 m³) et son concept d'utilisation intuitive.

La balayeuse de voirie MC 80 est dotée de la technologie des plus grandes balayeuses de voirie mais déployée sur son format compacte. Par exemple, elle est équipée d'une cuve à déchets de 800 litres avec système de circulation d'air optimisé basé sur des simulations assistées par ordinateur, d'un système de balayage robuste avec contrôle individuel des balais, d'un canal d'aspiration droit évitant les blocages et d'un suceur d'aspiration protégé contre les chocs. Le système de changement rapide breveté garantit un simple et prompt remplacement des différents outils via un cadre hydraulique interchangeable. En terme de confort de travail, la balayeuse de voirie MC 80 se distingue par une grande cabine, la plus grande de sa catégorie, une vue parfaite et une disposition ergonomique des éléments de commande. Des détails pratiques tels qu'un compartiment de rangement verrouillable, un porte-bouteille ou un port de chargement USB sont également inclus.

Caractéristiques et avantages
Balayeuse de voirie MC 80: Fonctionnement simple et intuitif
Fonctionnement simple et intuitif
Accoudoir avec commande ergonomique intégré et intuitive. Démarrage rapide par simple pression d'un bouton. Possibilité de contrôle individuel de toutes les fonctions. Contrôle individuel des balais pour plus de précision.
Balayeuse de voirie MC 80: Confort de travail maximal
Confort de travail maximal
Cabine la plus grande de sa catégorie avec vue panoramique à 360°, ergonomique et transparente. Fenêtres des deux côtés, compartiment de rangement verrouillable, port de charge USB, porte-bouteille. Entrée et sortie des deux côtés pour une flexibilité maximale lors du travail.
Balayeuse de voirie MC 80: Balayage très efficace
Balayage très efficace
Système à deux brosses facile à assembler, avec commande et levage individuels. Réservoir de 800 litres pour les matériaux balayés avec système de circulation de l'eau et réservoir d'eau fraîche de 185 litres. Kits d'accessoires disponibles en option, tels que la troisième brosse latérale ou la brosse à mauvaises herbes.
Économique et écologique
  • Valeurs d'émission inférieures à la phase V de l'UE grâce au système Common Rail et au filtre à particules diesel.
  • Nettoyage possible dans les zones vertes urbaines.
  • Une consommation de carburant réduite protège l'environnement et diminue les coûts d'exploitation.
Spécifications

Données techniques

Type d'entraînement Diesel
Avancement par traction 4 roues motrices
Constructeur du moteur Yanmar
Puissance du moteur (kW) 26
Cylindrée (cm³) 1650
Cylindre 3
Volume du réservoir de carburant (l) 41
Norme d'émission moteur Stage V
Vitesse de déplacement (km/h) 25
Largeur de travail avec deux balais latéraux (mm) 1630
Bac à déchets (l) 1000
Réservoir d'eau (l) 150
Réservoir d'eau douce (l) 185
Empattement (mm) 1500
Poids total autorisé (kg) 2500
Dimensions (L × l × h) (mm) 3200 x 1070 x 1985

Équipement

  • Filtre à particules
  • Tuyau aspire-feuilles
  • Indicateur de température
  • Compteur d'heures de service pour le bloc de balayage
  • Siège confort
  • Chauffage et climatisation
  • Chauffage
  • Aspiration
  • Vitesse de rotation des balais latéraux réglable
  • Traction marche avant
  • Traction marche arrière
  • Flap pour gros déchets
  • Vidage hydr. en hauteur
  • Cabine panoramique avec vitrage de sécurité et 2 rétroviseurs
  • Radio
  • Gyrophare
  • La poussière est retenue au niveau des balais latéraux et dans le canal d’aspiration grâce au système de pulvérisation d’eau
  • Portières droite/gauche
  • Utilisation en extérieur
Balayeuse de voirie MC 80
Balayeuse de voirie MC 80
Balayeuse de voirie MC 80
Balayeuse de voirie MC 80
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Domaines d'utilisation
  • Idéal pour le nettoyage des routes et le nettoyage humide. Convient également pour les tâches de transport
Accessoires