Équipé d'une cabine 2 places spacieuse, le véhicule porte-outils C 70 SC impressionne par sa force de tractio et son excellent franchissement de déclivités. Au cœur de sa traction Dual Drive se trouvent 4 puissants moteurs hydrauliques de roue, assistés par une gestion intelligente dela traction qui gère le changement automatique entre le mode quatre roues motrices et le mode deux roues motrices ainsi qu'entre les différents programmes de conduite en fonction de la situation. Il en résulte une expérience de conduite extrêmement dynamique et une faible consommation de carburant, un gain de temps ainsi que des économies de coûts. Les caractéristiques Holde : une direction articulée précise et fiable , la compensation hydraulique de couples sur les roues, des blocages différentiels mécaniques, une prise de force mécanique à l'avant et le relevage avant tridimensionnel permettent une utilisation confortable et efficace toute l'année. La présence d'une 2eme siège à facilite l'utilisation au quotidien et lagestion de vos équipes : vos equipes arrivent au complet sur leur chantiers