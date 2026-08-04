HOLDER C 70 TC
Son impressionnante force de traction et sa grande efficacité font du véhicule porte-outils C 70 TC une machine multifonction performante et adaptée à une utilisation toute l'année. Sa cabine 2 places augmente les possibilités d'utilisation.
Équipé d'une cabine 2 places spacieuse, le véhicule porte-outils C 70 SC impressionne par sa force de tractio et son excellent franchissement de déclivités. Au cœur de sa traction Dual Drive se trouvent 4 puissants moteurs hydrauliques de roue, assistés par une gestion intelligente dela traction qui gère le changement automatique entre le mode quatre roues motrices et le mode deux roues motrices ainsi qu'entre les différents programmes de conduite en fonction de la situation. Il en résulte une expérience de conduite extrêmement dynamique et une faible consommation de carburant, un gain de temps ainsi que des économies de coûts. Les caractéristiques Holde : une direction articulée précise et fiable , la compensation hydraulique de couples sur les roues, des blocages différentiels mécaniques, une prise de force mécanique à l'avant et le relevage avant tridimensionnel permettent une utilisation confortable et efficace toute l'année. La présence d'une 2eme siège à facilite l'utilisation au quotidien et lagestion de vos équipes : vos equipes arrivent au complet sur leur chantiers
Caractéristiques et avantages
Grande variéte de types de véhicules, d'options évolutivesUtilisation flexible et vaste choix d'accessoires performants. Deux points de montage normalisés (avant/arrière) et un 3e point de montage pour les accessoires semi-portés. Le système de démontage rapide permet un remplacement sans outils de l'accessoire par 1 seule personne.
Cabine ergonomique et confortableTempérature ambiante optimale par tous les temps grâce à la climatisation, au chauffage et aux buses d'air orientables. Cabine 2 places dotée d'un siège passager . Vision panoramique à 360° pour une vue dégagée de la surface de travail et des manœuvres sécurisées.
Grande facilité d'entretienLa berce hydraulique au dessus du compartiment moteur peut être basculé même en présence d'un accessoire porté. Réservoirs et ailes sur charnières pour un accès facile à des fins de nettoyage et d'entretien.
Spécifications
Données techniques
|Entraînement
|Diesel
|Avancement par traction
|4 roues motrices
|Constructeur du moteur
|Kubota
|Puissance du moteur (kW)
|48
|Cylindrée (cm³)
|2615
|Cylindre
|4
|Norme d'émission moteur
|Stage V
|Réservoir de fioul (l)
|65
|Vitesse de déplacement (km/h)
|40
|Vitesse de travail (km/h)
|20
|Empattement (mm)
|1870
|Poids total autorisé (kg)
|3500
|Poids sans accessoire (kg)
|2089
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|3669 x 1266 x 2215
Équipement
- Filtre à particules
- Climatisation
- Chauffage
- Gyrophare
- Utilisation en toute saison
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage de la voirie et le nettoyage humide, le service hivernal, l'entretien des espaces verts et le transport