CS 400/36 Bp pack
Ergonomique et robuste, la tronçonneuse sans fil CS 400/36 Bp pack est équipée d'une batterie lithium pour des tâches exigeantes permettant une utilisation quotidienne sans aucun rejet de gaz d’échappement.
La tronçonneuse CS 400/36 Bp à batterie lithium permet grâce à sa robustesse et sa puissance de pallier à toutes les utilisations exigeantes et quotidiennes comme par exemple l'entretien des terrains, des espaces verts ou des travaux de jardinage. Sa prise en main est ergonomique grâce à sa poignée en soft grip. Ses faibles vibrations et son utilisation silencieuse et sans rejet de gaz d’échappement permettent un travail plus agréable qu'une tronçonneuse classique. Un plus par rapport aux machines à essence, d’autant que les coûts d’exploitation et d’entretien sont moindres avec notre tronçonneuse à batterie. Elle possède une grande performance de coupe grâce à sa vitesse de chaîne de 23 m/s. Elle est équipée d'un outil de réglage du guide-chaîne directement stocké dans l'outil et son réservoir d'huile possède un indicateur de niveau. Un écran LCD indique sur la batterie le temps restant en minutes à l'utilisateur.
Caractéristiques et avantages
Frein de chaîne mécaniqueArrêt immédiat de la chaîne en cas de recul.
Graissage de la chaîne automatiqueLubrification optimale de la chaîne pour une longue durée de vie. Réduit l'entretien nécessaire.
Réservoir d'huile intégré avec niveau visuelLe niveau de remplissage est clairement visible et facile à lire. Flexible d'attache du bouchon du réservoir d'huile fixé pour éviter tout risque de perte.
Clé universelle intégrée
- Permet de retendre rapidement la chaîne.
- Remplacement facile de la chaîne et du guide.
Rapide et puissante
- Vitesse élevée de la chaîne de 23 m/s garantissant des coupes rapides et précises.
- Aussi performante que les appareils à essence, même avec du bois dur.
Moteur brushless
- Entretien minimal et longue durée de vie.
- Faible accumulation de chaleur et efficacité élevée.
Une compatibilité totale avec l'ensemble de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.
- Changement de batterie rapide entre différents appareils selon les besoins.
- Augmente la productivité et la sécurité au travail.
Aucune émission de substances nocives ou CO2
- Protège l'environnement et la santé de l'utilisateur.
Jusqu’à 80 % de vibrations en moins que les machines à essence
- Travail de longue durée sans aucune fatigue.
- Préserve la santé de l'utilisateur.
Jusqu'à 90 pour cent de coûts d'exploitation et d'entretien en moins par rapport aux appareils à essence
- Particulièrement rentable grâce à la suppression de coûts d'exploitation tels que l'essence.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Rail de guidage (mm)
|400
|Vitesse de la chaîne (m/s)
|23
|Pas de la chaîne
|3/8″
|Jauge de chaîne
|1,3 mm
|Nombre de maillons d'entraînement
|56
|Capacité du réservoir d'huile (ml)
|160
|Entraînement
|Moteur brushless
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Tension (V)
|36
|Capacité (Ah)
|7,5
|Puissance par charge de batterie (Coupes)
|max. 170 (6 Ah) / max. 230 (7,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 25 (6 Ah) / max. 30 (7,5 Ah)
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Longueur du câble du chargeur (m)
|1,2
|Poids sans accessoire (kg)
|4
|Poids avec emballage (kg)
|9,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|880 x 210 x 250
Inclus dans la livraison
- Versions: Batterie et chargeur inclus
- Rail de guidage
- Chaîne de tronçonneuse
- protection de chaîne
- Graissage de la chaîne automatique
- Frein de chaîne
- Indicateur de niveau d'huile
Équipement
- Batterie: Batterie Power+ 36 V/7,5 Ah (1 unités)
- Chargeur: Chargeur rapide Power+ 36 V (1 unité)
Videos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour l'entretien des terrains, le jardinage et les petits travaux de coupe de bois de chauffage
- Pour les travaux de déblayage après des intempéries et l'abattage des petits et moyens arbres
- Pour les travaux d'entretien des arbres et haies dans les parcs et en milieu urbain
- Pour les travaux de menuiserie tels que la découpe ou le tronçonnage de poutres
- Utilisable dans les locaux fermés
Accessoires
Tous les produits qui fonctionnent avec la même plateforme de batterie
Trouver des pièces détachées d'origine CS 400/36 Bp pack
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.