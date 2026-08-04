La tronçonneuse CS 400/36 Bp à batterie lithium permet grâce à sa robustesse et sa puissance de pallier à toutes les utilisations exigeantes et quotidiennes comme par exemple l'entretien des terrains, des espaces verts ou des travaux de jardinage. Sa prise en main est ergonomique grâce à sa poignée en soft grip. Ses faibles vibrations et son utilisation silencieuse et sans rejet de gaz d’échappement permettent un travail plus agréable qu'une tronçonneuse classique. Un plus par rapport aux machines à essence, d’autant que les coûts d’exploitation et d’entretien sont moindres avec notre tronçonneuse à batterie. Elle possède une grande performance de coupe grâce à sa vitesse de chaîne de 23 m/s. Elle est équipée d'un outil de réglage du guide-chaîne directement stocké dans l'outil et son réservoir d'huile possède un indicateur de niveau. Un écran LCD indique sur la batterie le temps restant en minutes à l'utilisateur.